Legendárny HIT od Modusu po 38 rokoch: Moderná prerábka Sklíčok... Hmm, čo na ňu hovoríte?!

Niet najmenších pochýb, že v minulosti sme tu mali veľa dobrej a kvalitnej hudby a bola by naozaj nesmierna škoda, ak by sa na ňu a jednotlivých interpretov zabudlo. No čím ďalej, tým viac je populárne prerábať staré hity a takpovediac ich rehreshnúť do súčasnosti.

S obnovou starých songov má veľmi dobrú skúsenosť aj známy Dj Robert Burian, ktorý si tentokrát vybral pieseň od skupiny Modus s pôvodným názvom Ty, ja a môj brat (Sklíčka Dotykov) z roku 1984. Táto pieseň má neuveriteľných 38 rokov. „Patrí medzi megahity, ktoré netreba nikomu predstavovať. Milujem ten jedinečný vibe, ktorý majú skladby z doby, keď som bol ešte len dieťa,“ povedal hudobný producent Robert Burian.

Galéria fotiek (10) Zdroj: OPUS

Ohlasy na jeho prerábku spolu s Puertom a Danom Kapitánom od ich fanúšikov, ale aj verných zástancov nestarnúcej skupiny Modus, boli naozaj rôzne. Len čo uzreli novodobé Sklíčka svetlo sveta, spustila sa lavína pozitívnych komentárov, ale taktiež aj hejtov.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Archív R.B.

„Páni, ďakujem za oživenie novou formou Sklíčok, fakt super nápad,“ komentoval jeden z fanúšikov prerábku skladby. No našli sa aj takí, ktorí neboli veľmi nadšení z tejto novinky. „Tak to je fail leta,“ vyjadril svoj názor jeden zo sledovateľov na youtube.

Ako sa hovorí, sto ľudí, sto chutí a nie vždy sa dá každému trafiť do vkusu. Každopádne, tento letný hit sa dostal aj medzi trendy a vy si ho môžete vypočuť práve tu. Čo naň hovoríte vy?