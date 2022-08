Zuzana Mauréry a jej DEFINITÍVNY KONIEC na Markíze: Zlákala ju KONKURENCIA!

BRATISLAVA - Známa slovenská herečka Zuzana Mauréry (53) donedávna hviezdila v markizáckom seriáli Oteckovia, ktorý už ale nebude pokračovať ďalej. No kým ostatní účinkujúci dostali ďalšie teplé miestečka, s touto umelkyňou sa v Markíze rozlúčili.

Už v máji tohto roku televízia Markíza avizovala koniec obľúbeného rodinného seriálu Oteckovia. Fanúšikovia boli nesmierne zvedaví, kam sa popresúvajú jednotlivé známe tváre. Takmer všetkým účinkujúcim televízia Markíza našla nové miestečko.

Herec Marek Fašiang dostal príležitosť ako moderátor úspešnej reality šou Farma, ktorá odštartuje svoju 14. sériu už v septembri. Vladimír Kobielsky sa objaví v Druhej šanci a okrem toho ho televízni diváci uvidia aj novopripravovanom projekte televízie Markíza. Filip Tůma a Monika Hilmerová sa takisto ukážu v seriáli Druhá šanca. No na herečku Zuzanu Mauréry sa akoby pozabudlo. Žeby pre jej správanie s ňou ďalej nerátali?

Galéria fotiek (11) Zdroj: TV Joj

O Zuzane sa hovorí, že napriek tomu, že je skutočná profesionálka, občas to s ňou na pľaci nie je celkom ľahké a má svoje vrtochy. ,,Televízia Zuzane Mauréry po konci Oteckov neponúkla žiadny nový flek. Ktovie, dôvodom mohlo byť aj to, že čoraz častejšie sa ešte počas natáčania Oteckov hovorilo, že s ňou bola veľmi ťažká spolupráca na pľaci. Často bola náladová a kým ostatní herci z Oteckov nemali nikdy problém komunikovať s médiami, ona jediná ho vždy mala. Štáb neraz zažil jej výkyvy nálad,” tvrdí zdroj denníka Plus Jeden Deň.

Napriek tomu ale po nej siahli u konkurencie. Obľúbenú herečku a speváčku budú môcť jej fanúšikovia vídať v novom seriáli televízie Joj s názvom Prokurátorka. Zuzana v 16-dielnej kriminálke, ktorá bude zameraná na vážne prípady a kriminálne kauzy, zažiari ako prokurátorka Sára Wolfová.