100-kilová Plačková: Tesne pred pôrodom ÚPLNE HOLÁ!

Zuzana Plačková už každým dňom očakáva narodenie svojho syna Diona. A počas tehotenstva nabrala dosť veľa kíl. Pred pár dňami priznala, že jej váha už dosiahla 102 kíl. „Nie, nevadí mi, že mám 100 kíl, lebo sú to tie najkrajšie kilá v mojom živote, ktoré dám bez problémov po pôrode dole,” tvrdí podnikateľka.

To, že sa za tieto kilá navyše naozaj nehanbí, dokazuje aj odvážna fotografia, ktorú zverejnila. Fanúšikom sa totiž ukázala úplne nahá, iba prsia si zakryla rukami.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram ZP

Oveľa viac ako priberanie Zuzanu trápia opuchnuté nohy a fakt, že jej bábätko tlačí na pľúca a ťažko sa jej dýcha. „Aktuálne úplne najviac, čo mi vadí, nie sú ani tak tie nohy, ale to, že mám vysoko malého, až medzi prsiami a strašne mi tlačí na pľúca. Takže funím, ťažko sa rozdýchavam v posledných dňoch a hlavne, keď si ľahnem do postele, vtedy ma chytí taký kašeľ, že kým si nájdem nejakú polohu, tak je to úplne hrozné,” prezradila Plačková.

Čoskoro však už tieto problémy pominú, pôrod je už totiž doslova na spadnutie.