PROBLÉMY v rodine českej hviezdy: Známa politička dcéru nenávidí a vydedila ju!

Reč je o kontroverznej Karolíne Urbanovej (24). Toto meno vám možno nie je až tak známe a lepšie ju poznáte pod jej „umeleckým“ menom Daisy Lee. Známa Češka, ktorá sa venuje prevažne pornopriemyslu, priznala vážne rodinné problémy.

Detaily zo svojho neľahkého života pravidelne zdieľa aj so svojimi fanúšikmi na Instagrame. Nedávno šokovala slovami o interrupcii, keď sa bez akéhokoľvek citu k tomuto zákroku verejne priznala. Následky sa však po čase ukázali a úprimná pornoherečka teraz prežíva znova hrozné obdobie. Rozchod a potrat v nej vyvolali psychické ťažkosti, z ktorých sa pomaly dostáva.

Včera sa podelila o ďalšie informácie, ktoré vo svojom živote zažila. Svojim instagramovým sledovateľom položila zaujímavú otázku. „Aké klebety ste o mne počuli?“ vyzvala ich a fanúšikovia nešetrili úprimnosťou.

Naskytla sa príležitosť vyložiť všetky karty na stôl. V príspevkoch sa našlo aj to, že by podľa všetkého mala byť Karolína vydedená. „Matka ma vydedila. Ja som to ani nevedela, povedal mi to niekto iný a nechala to podpísať babičkou, ktorá má demenciu a ani nevedela, čo podpisuje,“ odpovedala úprimne.

Karolínina matka je známa bývalá česká politička Alena Ženíšková. Pohoršenie z dcérinej pornokariéry dala dcére dostatočne najavo. „Nie je to len prácou, moja mama ma nenávidela už dávno predtým,“ priznala.

Problémy v ich rodine sa začali tesne pred jej 18. narodeninami, kedy natočila prvú pornosnímku, aby si zarobila na drahý darček pre priateľa a matka ju za tento počin vyhodila z domu. Následne ju prijala naspäť, ale mala ju vraj tyranizovať a väzniť. „Bolo to príšerné.“

Keď sa Daisy Lee podarilo z domu utiecť, začal sa jej drsný život. „Od tej doby sa s rodinou už nestretávam, na Vianoce a narodeniny som sama,“ uviedla. Neľahký osud, ktorý herečku postretol, potom začala riešiť drogami, z ktorých je podľa jej slov už vonku.