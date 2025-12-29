Aj po páde sa dá postaviť! Opri sa o mňa – štyri silné príbehy o odvahe a nových začiatkoch na Jednotke

Od 11. januára do 1. februára 2026 prinesie Slovenská televízia a rozhlas na obrazovky Jednotky štyri nové časti dokumentárneho cyklu Opri sa o mňa, ktoré budú vysielané každú nedeľu večer o 21.35. Opäť ponúknu silné, autentické a hlboko ľudské príbehy známych osobností, ktoré sa v živote ocitli na križovatkách, museli čeliť stratám, pochybnostiam, vnútorným bojom či pádom, no dokázali v sebe nájsť silu ísť ďalej.
Cyklus vznikol na základe úspešnej rozhlasovej relácie Opri sa o mňa, ktorú Dagmar Mozolová pripravuje a moderuje v Rádiu Slovensko už od januára 2016. Rozhlasová verzia, ktorá sa vysiela každú druhú nedeľu o 10.05,a v januári 2026 vstúpi do svojho jedenásteho roku vysielania, patrí dlhodobo medzi relácie postavené na autentických životných príbehoch známych aj neznámych ľudí. Jej cieľom je prinášať svedectvá tých, ktorí sa dokázali vymaniť z ťažkých životných situácií, našli vlastnú cestu a dnes môžu povedať, že aj po páde sa dá kráčať ďalej. Práve tento prístup, ponúknuť nielen emóciu, ale najmä nádej a povzbudenie, si televízna verzia zachováva od svojho začiatku a získala si ním divákov láskavým spracovaním citlivých tém, pokojnou atmosférou a dôrazom na ľudskosť a empatiu. Nová štvorica epizód prináša príbehy Juraja Baču, Natálie Hejkovej, Martina Valihoru a Kristíny Tormovej,osobností, ktoré sú verejnosti dobre známe, no ich vnútorné zápasy, pochybnosti a zraniteľnosť zostávali často skryté.
Najúspešnejšia slovenská basketbalová trénerka svetového formátu Natália Hejková otvorene porozpráva o skúsenosti so zradou a o stratách ilúzií. Hovorí aj o hodnotách, ku ktorým sa v ťažkých momentoch dokázala vrátiť a oprieť sa o ne. Jej príbeh však nie je len výpoveďou o športe, ale predovšetkým o charaktere, vnútornej sile a morálnych pilieroch, ktoré človeka podržia aj vtedy, keď sa svet okolo neho otriasa.
Herečka, moderátorka, spisovateľka a influencerka Kristína Tormová prináša mimoriadne otvorené a úprimné svedectvo o boji s psychickými problémami, o ceste k vyhľadaniu odbornej pomoci a o tom, prečo je dôležité hovoriť nahlas o témach, ktoré boli dlhé roky tabu. Práve ona sa stala jednou z prvých verejne známych osobností na Slovensku, ktoré túto tému začali systematicky otvárať a popularizovať, a dodnes je symbolom odvahy a podpory pre ľudí, ktorí zápasia s podobnými ťažkosťami. Denne sa musí vyrovnávať s nenávistnými útokmi na sociálnych sieťach a verejným tlakom, no napriek tomu dokáže zo zložitých situácií nachádzať svetlo, zmysel a vnútorný rast a jej príbeh sa stáva výpoveďou o sebaláske, odvahe i schopnosti premeniť bolesť na silu.
Slovenský bubeník svetového mena Martin Valihora divákov prevedie svojou celoživotnou vášňou k bicím nástrojom. Rozpráva o svojich prvých hudobných začiatkoch, cieľavedomej práci a túžbe byť čo najlepší. Nevyhne sa ani spomienkam na búrlivé deväťdesiate roky, keď sa stretol s drogami a pádmi, ktoré ho na čas pribrzdili na ceste za snom. Práve vďaka týmto skúsenostiam však pochopil cenu disciplíny, pokory a vytrvalosti, bez ktorých by sa k hudbe ani k sebe samému nikdy nevrátil v plnej sile.
Herec a moderátor Juraj Bača sa v dokumente vracia k momentu, keď si napriek zdanlivo úspešnému životu uvedomil, že nie je šťastný. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu a začal budovať stabilnú kariéru v korporátnom prostredí, no napokon sa rozhodol obetovať istoty a vystúpiť z komfortnej zóny. Vykročil do neznáma, aby si splnil svoj sen stať sa hercom. Jeho príbeh je silnou výpoveďou o odvahe riskovať, o strachu z neúspechu a o viere v seba samého aj vtedy, keď okolnosti a štatistiky hovoria proti vám.
Dokumentárny cyklus Opri sa o mňa prináša pokojné rozprávanie, ktoré dáva priestor nielen samotným hrdinom príbehov, ale aj ľuďom z ich blízkeho okolia. V centre pozornosti stojí porozumenie, empatia a hľadanie zmyslu v životných zlomoch. Každá epizóda zároveň ponúka divákovi možnosť na chvíľu sa zastaviť, zamyslieť sa nad vlastnou cestou a nájsť v príbehoch iných povzbudenie, že aj zdanlivo bezvýchodiskové situácie môžu mať riešenie a pokračovanie. Štyri nové časti potvrdzujú, že silné televízne výpovede nepotrebujú hlasné gestá, aby zasiahli. Ich sila spočíva v úprimnosti, ľudskosti a odvahe hovoriť pravdu, preto si ich nenechajte ujsť v nedeľu večer o 21.35 na Jednotke a nechajte sa inšpirovať osudmi ľudí, ktorí sa rozhodli nevzdať.
