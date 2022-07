Pornohviezda zo SuperStar: Potrat? Radšej zarábať peniaze ako si ZNIČIŤ ŽIVOT!

PRAHA - Ako 15-ročná skúšala šťastie v SuperStar, teraz je z nej čoraz vyhľadávanejšia pornohviezda. Češka Hana Džurbanová (18) sa aktuálne zastala kolegyne, ktorá nedávno podstúpila potrat. Urobila by vraj to isté!

Ako sme už informovali, česká pornoherečka Daisy Lee nedávno podstúpila potrat. Ide o voľbu, na ktorú má plné právo a nikto by jej do tohto rozhodnutia nemal hovoriť. Mnohým sa však zdalo necitlivé, ako celú vec komunikovala na sociálnych sieťach.

Vznikla z toho menšia kauza, ku ktorej sa vyjadrila aj jej mladšia kolegyňa Rika Fane, ktorá ešte pod svojím občianskym menom Hana Džurbanová ako tínedžerka skúšala šťastie v SuperStar. Teraz sa však už nejaký čas venuje nakrúcaniu filmov pre dospelých a stáva sa čoraz vyhľadávanejšou "herečkou".

„Riešila by som to rovnako, každá žena má právo, aby urobila svoje rozhodnutie. Je to jej telo. Ja ju podporujem,” okomentovala pre Expres.cz neplánované tehotenstvo Daisy Lee a interrupciu, ktorú následne podstúpila.

„Čo by som mala robiť ja? Mám toľko rokov, koľko mám a mám si zničiť život alebo si zarobiť nejaké peniaze? Keby som bola pripravená na dieťa, nepoviem nič, ale myslím si, že celá tá kauza, ako sa rušia potraty, je úplne na hlavu,” vyhlásila 18-ročná pornoherečka.