Nešťastné ZRANENIE 3-ročného syna Márie Čírovej: Deň pred oslavou skončili v NEMOCNICI!

Mária Čírová (Zdroj: Ján Zemiar)

28. júl je pre Máriu Čírovú výnimočný deň. Pred tromi rokmi v tomto termíne totiž priviedla na svet synčeka Rubena, a tak sa z nej stala trojnásobná mamička. Každoročne si pripomína tento krásny moment a nebolo tomu inak ani tentoraz.

„Vysnívané dieťa, naše tretie milované, neviem si vysvetliť ako rýchlo ubehol ten čas. Tvoj pôrod by som si išla zopakovať teraz hneď. Najkrajší... ako sa hovorí, za odmenu. A to si sa nám narodil valibuk s hmotnosťou skoro 4 kilogramy," zaspomínala si na sociálnej sieti Instagram.

(Zdroj: Vlado Benko Jr.)

Pri príležitosti synových narodenín sa rozhodli zorganizovať aj oslavu v hasičskom duchu. „Prvýkrát zažívame v našej rodine hasičskú párty!!! Rubenko má absolútne jasno v tom, čím chce byť. Miláčik trojročný hovorí každý deň, že bude HASIČ!!! Držíme Ti palce, chlapček náš," zverila sa.

Avšak, deň predtým prežívala Mária obrovské obavy! S Rubenom totiž skončili v nemocnici. „Rodičia malých detí to poznajú veľmi dobre. Našťastie sa to nám nestáva často, bolo to skôr výnimočné a sami sme nechápali, ako mohol tak nešťastne zakopnúť. Išli sme sa pohotovosť, predsa len, buchol si hlavičku, tak človek nesmie tieto veci nechávať bez odborného dozoru," upresnila speváčka pre Topky.sk, čo sa presne udialo.

„Tak sme sa s pani doktorkou zhodli, že bude vyzerať ako pravý hasič po zásahu. Ale to si človek povie, až keď drží v ruke výsledky, že je všetko v poriadku a odchádzame len s obrovským tiplom na čele a s oškretou tváričkou," dodala. Našťastie sa nič horšie nestalo a Ruben si svoju oslavu užil naplno, dôkazom toho sú aj krásne zábery z nej, na ktorých doslova žiari.