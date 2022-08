Neuveriteľná premena Márie Čírovej s jej dcérou: Veď sú ako SESTRY DVOJIČKY!

TURECKO - Mária Čírová (33) patrí medzi tie slovenské speváčky, ktoré až tak často neexperimentujú so svojím imidžom. Vo väčšine prípadov si drží stály look a akurát mení outfity na koncertoch. Raz je za romantickú princeznú a inokedy zas nespútaná dračica. No tentokrát sa rozhodla dať zmenu svojej korune krásy a nielen jej samotnej.

V týchto dňoch si Mária Kachútová Čírová užíva V Turecku so svojou rodinkou slnečné lúče a oveľa priaznivejšiu klímu, ako je u nás. Predsa len, večery sú už chladnejšie a pomaly budeme nosiť aj čiapky na hlavách.

No tú si rozhodne Mária ani so svojou dcérkou Zoe tak ľahko na hlavu nedá, pretože by to bola veľká škoda, ak by zakrývali ich naozaj neuveriteľnú premenu. Speváčka sa rozhodla pre radikálnu zmenu vo svojom imidži aj so svojou dcérou a dali si spraviť v dnešnej dobe populárne copíky.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram M.Č.

Ich spoločnú fotku zverejnila na instagramovom profile a v novom looku vyzerajú úplne ako sestry a ešte k tomu aj dvojičky, keďže majú rovnaký účes zo zapletaných dlhých vrkočov. „Možno je o návrate do školy hovoriť ešte trošku skoro, ale viem, ako niektorým z vás tento návrat spríjemním,“ napísala speváčka pod svoj príspevok, kde vyhlásila súťaž o školské pomôcky.

Zoinka je síce školáčka a onedlho pôjde opäť do školy, no jej mamička v tomto novom imidži vyzerá len akoby o pár rokov staršia študentka. A v bielej blúzke a krátkych červených károvaných šortkách pôsobí dosť sexi. Neuveriteľne im to obidvom pristane a tento mladistvý letný účes im rozhodne svedčí. A čo naň hovoríte vy?