Chorvátsko v PLAMEŇOCH: Markizácka exfarmárka má dom priamo v ohnivom pekle… Z jej slov mrazí!

DALMÁCIA - V stredu vypukol v Chorvátsku obrovský požiar a nekontrolovateľne sa šíril do viacerých oblastí. Priamo v Kašteloch, ktorý tiež zachvátili plamene, má dom aj markizácka exfarmárka Miriam Pribanič (61), známa ako Bubica. Ohnivé peklo tam zažívala každoročne celých 23 rokov... Teraz opísala, ako to tam asi vyzerá. Z jej slov mrazí!

Chorvátsko patrí k obľúbeným destináciám mnohých Slovákov. Aktuálne však dovolenkárov vystrašil rozsiahly požiar, ktorý zachvátil Dalmáciu a nekontrolovateľne sa šíril do ďalších oblastí. Z ohnivého pekla sa ozvala aj markizácka exfarmárka Miriam Pribanič, ktorá na Balkáne prenajíma apartmány. Tie určené pre turistov sa nachádzajú 350 km od epicentra.

No jeden dom má aj v plameňmi zmietanej obci Kaštela. Tam dlhé roky žila, no neskôr sa s mužom rozhodli presťahovať a nehnuteľnosť prenajať. „Je mi veľmi ľúto, čo sa každý rok v Dalmácii deje, každý rok sú tam rozsiahle požiare a je to veľmi nepríjemné, keď turisti musia bežať, niektorí sa nestihnú ani zbaliť,“ opísala Bubica.

Galéria fotiek (3) Zdroj: FB / Šibenik Meteo

A z jej ďalších slov doslova mrazí. Opísala totiž, ako to v Chorvátsku počas každoročných požiarov vyzerá. „Cesty sú v miestach požiarov zatvorené a tie hodiny čakania, čo bude, ako bude... Vrátime sa do apartmánu alebo nám dajú náhradné bývanie? Väčšina sa po pár hodinách vráti, ale všade je smrad spáleniska, padá popol na všetko, už to nie je dovolenka, akú sme si vysnili,“ pokračuje.

Ďalej sa vcítila do ľudí, ktorí v postihnutej oblasti bývajú. „Našťastie, zatiaľ sa podarilo zachrániť všetkých ohrozených, straty na ľudských životoch nie sú, ale je veľa popálených ľudí, ktorí sa aj nadýchali dymu, sú nešťastné celé rodiny, ktorých oheň pripravil o dom a majetok...“ napísala Pribanič. Ona sama si to prežila na vlastnej koži.

„Ja som to zažívala 23 rokov, keď sme žili v Splite a v Kašteloch. Každý rok stres, plač, dym, okolo domu sme mali krásny borovicový les z jednej strany a z druhej strany olivový sad. Bohužiaľ, už tam nie je ani jedno, ani druhé, všetko zhorelo. Olivový strom sa po čase zotaví, ale borovica nie,“ opísala Miriam. Práve preto sa v roku 2011 rozhodli túto oblasť opustiť a presťahovať sa na Kvarner. „Bolo to najlepšie rozhodnutie v našom živote.“