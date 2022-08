Ďalšia novinka novomanželov Vémolovcov? Lela je vraj TEHOTNÁ... Ehm, mali by menej fetovať!

Dlho sa po svadbe na škandál nečakalo a objavila sa informácia, že podľa všetkého by mala byť Lela tehotná. Žeby sa mladomanželia poponáhľali s ďalším prírastkom do rodiny? Mamička dvoch detí, dcérky Lili a synčeka Rockyho by mala byť až v druhom mesiaci!

Vykonštruovanú situáciu okolo jej údajného tehotenstva, mal podľa Lely rozšíriť fake človek, ktorý si to celé vymyslel. Samotné vyjadrenie od nej nenechalo na seba dlho čakať a pravdu o svojom druhom stave priznala v rozhovore pre Televíziu Prima v relácii Showtime. „Určite tehotná nie som, to by som tým pádom naozaj ten alkohol piť nemohla...“ uviedla veci na pravú mieru.

Vytočená influencerka si celú svoju výpoveď dala aj na svoj Instagram a napísala drsný odkaz! „Niektorí ľudia by mali menej fetovať... ide im to na mozog potom.“ Neskrývala ani sklamanie a tento výmysel hneď odsúdila. „Ako si môže nejaký fake človek navymýšľať, že som tehotná... Veď tým zasahuje do najcitlivejšej emócie ženy. Rozum sa mi zastáva,“ napísala prsnatá blondínka. Nuž mladomanželom sa momentálne rodinka nerozrastie a budú sa musieť uspokojiť len s opicou George.