Najprv nevery a rozchod, potom… Luxusná SVADBA Karlosa a Lely: Celebrity, KOLOTOČ, oslava za 80-tisíc eur!

A je to tu. Po turbulentnom období vo vzťahu sa Karlos Vémola a Lela Ceterová dohodli, že sa vezmú. A veselica sa bude konať už zajtra.

Aj keď zorganizovať svadbu ich snov nebolo vôbec ľahké a už to vyzeralo aj tak, že sa nezoberú, ak by Karlos nevyhral zápas. "Veľké poďakovanie patrí aj mojej žene, ktorá stojí vždy pri mne a dobrá správa nakoniec. Láska, opasok je doma a svadba vo štvrtok bude," napísal Karlos vo svojom príspevku na sociálnej sieti.

Našťastie teda "Terminátor" zvíťazil a Lela sa už zajtra dopoludnia stane pani Vémolovou. Hoci mali na plánovanie tohto výnimočného dňa dostatok času, aj tak riešia určité veci na poslednú chvíľu a je otázne, či všetko pôjde podľa ich predstáv a plánu. „Mal som taký masaker od rána. Organizujem všetko pred svadbou. Po svadbe mi prídu deti a chcem sa venovať im. Pred zápasom som neriešil nič. Teraz mám pracovný masaker,“ povedal zápasník pre Extra.cz

Hviezdny pár sa mal zobrať už minulý rok, ale kvôli zdravotným komplikáciám museli svadbu odložiť. Lela bola v tom čase v rizikovom tehotenstve a Karlos mal zranenú ruku. No zajtrajšiemu dňu by už nemalo nič stáť v ceste a môžu si povedať svoje áno.

Ešte predtým však musia doladiť posledné detaily, ktoré majú rozdelené a vskutku toho nie je málo. Ich svadba bude okrem luxusu spojená s rôznymi okázalými atrakciami, o ktorých informoval samotný Karlos. „Niektoré veci som mal v hlave a teraz to už iba obvolávam a organizujem. Presne viem, čo chcem a potrebujem to obvolať a doladiť,“ prezradil Karlos ohľadne príprav k ich veľkolepej udalosti.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Instagram

Ich svadba sa bude konať v občianskej plavárni, kde bude pozvaných okolo 200 hostí. Oslava ich vyjde na 80 000 eur a okrem polnočného ohňostroja sa svadobčania a pozvané celebrity môžu tešiť aj na kolotoč. S hudobnou zložkou dokonca Karlosovi pomáhal jeho veľmi dobrý kamarát, známy hudobník Václav Noid Bárta. Nebudú chýbať ani rôzne kapely, ktoré však zápasník nechcel úplne prezradiť, pretože má ísť o prekvapenie.

Plánujú dodržiavať aj povestné tradície ako napríklad rozbíjanie taniera. „Na rozbíjanie taniera ale príde. Bude to vyzerať tak, že ja rozbijem tanier a Lela ho uprace. To je podľa mňa geniálna tradícia do manželstva,“ informoval Karlos. Zamilovaný pár na ničom nešetril a Karlos prezradil, že najdrahšou položkou z celej svadby bol práve prsteň nevesty. „Je to moja žena, takže nedalo sa povedať nie. Je to predsa len raz za život,“ dodal Karlos.

Budúcim mladomanželom prajeme veľa šťastia a hlavne vzájomnej lásky.