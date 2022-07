Známeho umelca v Bratislave SUROVO DOBILI: Lekári ho ODMIETLI ošetriť... Preboha!

BRATISLAVA - Chystal veľký comeback, no skoro prišiel o život! Po 18 rokoch od vydania megaúspešného singlu „Najlepša zábava“ a neskôr aj albumu sa začal opäť o slovo hlásiť raper Mec Vrabec, ktorý pre svojich fanúšikov pripravil veselú tanečnú pesničku, ktorú sa chystal na svetlo sveta vypustiť už v pondelok. Prípravy na návrat však ohrozil násilný incident, po ktorom skončil v nemocnici...

Pesnička „Slnko Púpava“ sa dočkala aj svojho videoklipu, ktorý bude mať čoskoro premiéru. Veľkú radosť a očakávania však prekazila šialená situácia, ktorá sa udiala v centre Bratislavy na Obchodnej ulici. Rapera totiž surovo napadli a celá situácia vyústila do jeho hospitaliácie.

Podľa informácií Topky.sk na umelca zaútočili dvaja mladí muži, ktorí ho päsťami bili plnou silou priamo do tváre. Útly a nekonfliktný raper nemal oproti dvom urasteným chlapom žiadnu šancu. Po incidentne vyhľadal starostlivosť lekárov, no na pohotovosti mu ošetrujúci lekár oznámil, že bez preukazu poistenca ho neošetria.

Mec Vrabec tak podľa našich informácií doplatil na vlastnú ľahkovážnosť, pretože niekoľko uplynulých rokov, kedy sa aktívne nevenoval hudbe, pracoval v zahraničí a na zdravotné poistenie na Slovensku sa údajne vykašlal, a tak sa, žiaľ, dostal do kolónky neplatičov. Ako prezradil pre Topky.sk, opuchnutý a v obrovských bolestiach z posledných síl docestoval do Česka, kde mu pomocnú ruku podali jeho sestry a lekári na českej pohotovosti.

„Prežil som najväčší strop bolesti v mojom živote. Mám trojitú zlomeninu sánky, navŕtaných šesť šróbov v ústach, tri titánové platničky a na niekoľko dní zdrôtovanú čeľusť,“ opísal pre Topky Mec Vrabec svoje utrpenie. „Lekári mi povedali, že ak by som nepodstúpil operáciu, tak by sa mi za pár dní rozpadla sánka a ja by som zomrel na ťažký šok z bolesti," vysvetlil nám.

Podľa našich infomácií polícia už pátra po páchateľoch, ktorých vďaka kamerovému systému pravdepodobne čoskoro dolapia. „Vedeli, kto som. Kričali na mňa, že sú od nejakých MMA zápasníkov. Asi by sme sa mali aj zamyslieť, či je správne v rapovej kultúre prezentovať bitkárske štýly. Lebo týpci si vyslovene išli udrieť do rapera“ konštatuje Mec Vrabec.

„Vďaka Bohu sa to zatiaľ hojí celkom dobre, môžem jesť len tekutú stravu, takže z Vrabca bude asi čoskoro úplne mini Vrabec,“ dodal s humorom po niekoľkých dňoch rekonvalescencie a odpočinku na lôžku. „A vzal som si jedno veľké ponaučenie - Vždy treba mať zdravotku v poriadku. Dúfam, že čoskoro budem môcť stáť opäť na javisku a aj naživo odprezentovať novú pesničku," dodal známy hudobník.