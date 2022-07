Slovenská moderátorka v bolestiach: Dostala covid... Nemôžem sa vôbec hýbať!

Z fotiek na Martininom Instagrame je vidieť, že nemá nohy vyložené na stole a každú chvíľu využíva naplno. Či už ohľadom práce alebo pri zariaďovaní svojho nového bytu.

Plány, ktoré mala na najbližšie dni, jej však prekazilo to, že sa začala cítiť zle. Zodpovedne hneď zašla na odberové miesto a nechala si spraviť test na covid. Nestrácala však nádej a ako sama poznamenala pri jednej z fotografií, držala si palce, „nech to nie je zase covid“.

Počas čakania na výsledky sa podelila so svojimi fanúšikmi o to, ako sa cíti. „Ja, čo som nikdy v živote (doslova) nemala teplotu, som mala vysokú teplotu celú noc. Testy stále neprišli, ale prihliadnuc na to, že sa vôbec nemôžem hýbať, ich asi ani netreba už,“ zhodnotila svoj zdravotný stav.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram M.H.

Bohužiaľ, Mome sa splnila nočná mora a smskou jej neskôr prišiel pozitívny výsledok. „10 minút som ok a potom 2 hodiny zle a naopak. Toto je čisté peklíčko. Dávajte si pozor, ja už som covid mala, ale takto zle mi teda nebolo,” posťažovala sa v stredu večer Horňáková a upozornila na to, že sa nakazila, hoci zatiaľ ani nenavštívila žiadny festival, kde by sa tlačila v obrovskom dave.

Aktuálne počet pozitívnych opäť rastie a včera znova prekonal hranicu 1000 nakazených. V nemocniciach je hospitalizovaných takmer 400 pacientov s koronavírusom.