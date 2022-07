Ľuďom z nich už TEČÚ NERVY: Verejnosť sa pustila do Borárosa a Jákliovej. Maj sebaúctu a POŠLI HO DO... !

BRATISLAVA - V posledných dňoch sa to v slovenskom šoubiznise motá len okolo zápasníka Gábora Borárosa a matky jeho dcérky Zory. Monika totiž oznámila, že sa k sebe vracajú a rozhodla sa odpustiť mu neveru a dať ich vzťahu druhú šancu. Lenže prešlo len zopár dní a na verejnosť sa dostali fotografie športovca a inej ženy, z ktorých doslova srší, že to medzi nimi zrejme nie je len o kamarátstve...

„Každý si zaslúži druhú šancu, hlavne, keď sme už aj rodina. Priznal si chybu. Priznal si chybný krok a vie, že urobil obrovskú chybu a poprosil o odpustenie,“ vyjadrila sa pred pár dňami Monika. Lenže... Instagram zápasníkovej údajnej milenky navodzuje úplne opačný dojem.

Tmavovláska Réka, ktorá sa v poslednom období mala s Gáborom intenzívne stretávať, cez víkend zverejnila niekoľko spoločných záberov. A to nielen fotky, ale aj videá, ktoré pôsobia, že voľné dni dvojica strávila spolu... Dokonca aj v posteli.

K tejto situácii sa zatiaľ nik z ľúbostného trojuholníka otvorene nevyjadril, no potom, čo škandál prebehol médiami, už má dosť aj verejnosť. A väčšina ľudí, ktorí ich vzťah komentujú, sa zhoduje na tom, že Monika by mala dať Gáborovi jasnú stopku.

„Podviedol ju, raz, urobí to znova. Hlásili, že sa k sebe vracajú a aha, zasa je s tou ženskou. A tej že nie je ani trochu trápne a ešte sa otŕča. Bože, Monika by sa mala spamätať, kopnúť ho do zadku a zavrieť za ním dvere,” odporúča jeden z diskutujúcich. A rovnaký názor majú viacerí. „Takú peknú dcérku majú, založili rodinu a on toto. Dievča, spamätaj sa, maj hrdosť a pošli ho do p**e,” odkazujú mladej mamičke. Niektorí si dokonca myslia, že keď si v tejto situácii plánuje ďalší život s Gáborom, nemá žiadnu sebaúctu...