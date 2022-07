Slovenský spevák prelomil mlčanie: Čelil obrovskému tlaku... ÁNO, som HOMOSEXUÁL!

BRATISLAVA - Každá láska je láska. A nepozná rozdiely. Známy slovenský spevák sa rozhodol urobiť veľký krok. Už dlhé roky ho nepriťahujú ženy, no svoju homosexuálnu orientáciu a lásku k mužom až doteraz tajil. David Key priznáva, že sa obával reakcií okolia, hoci si je vedomý toho, že to mnohí tušili. Prehovoriť o tom, čo skutočne cíti, sa rozhodol exkluzívne pre Topky.sk

David hovorí, že to, že k svojej orientácii sa nehlásil verejne, mu spôsobovalo veľký vnútorný, no aj verejný tlak. „Rozhodol som sa o tom začať hovoriť preto, lebo na mňa už nejaký čas tlačili aj ľudia na sociálnych sieťach. Písali mi: Priznaj to,” povedal pre Topky.sk spevák. No zároveň upozorňuje, že čo sa týka orientácie, nie je sa k čomu "priznávať", pretože nejde o žiadny trestný čin ani zločin.

„Je to len to, že taký skrátka som. No nemal som potrebu to zbytočne rozoberať a už vôbec nie verejne riešiť, pretože niektorí ľudia sú skrátka... Zlí. Na Slovensku sa mnohí ešte stále stavajú k homosexuálnej orientácii veľmi konzervatívne, sme inde ako v zahraničí. A, čo si budeme hovoriť, osočujú nás, urážajú, častujú nás takými komentármi, že... Nie je to veľmi príjemné. Nehovoriac o tom, že takéto reakcie ťažko znášajú najmä naši najbližší,” vysvetlil nám.

David hovorí, že vie o svojich mnohých kolegoch zo šoubiznisu, ktorí o svojej orientácii stále mlčia práve preto, aby nebolo ubližované im ani ich rodine. „Alebo sa boja o svoju kariéru. Mňa tiež niektorí ľudia, ktorí so mnou spolupracujú alebo spolupracovali, vyslovene tlačili k tomu, aby som to nehovoril. Vraj by som skončil,” prezradil nám mladý spevák, ktorý to vzápätí povedal absolútne otvorene.

„Chcem to povedať. Nemám prečo klamať a už vôbec sa za čo hanbiť. Som inak orientovaný. Som gay,” povedal pre Topky.sk. Vzápätí dodal, že tým, že sa k tejto orientácii prihlási verejne, sa mu veľmi uľaví, pretože z tlakov svojho okolia aj sledovateľov sa cítil nesvoj. Kým jeden tábor mu odporúčal, aby "to zo seba dostal", ako spomínal aj vyššie, iní mu hrozili tým, že jeho kariéra skončí.

„Mnohokrát, keď som zaspával a premýšľal, hovoril som si, že práve toto "tajomstvo" je tým, prečo sa nemôžem posunúť ďalej. Či už v tvorbe, alebo vo svojom súkromnom živote. Bol to chaos, zmätok, smútok. Nevedel som sa vpratať od kože. Z tých slov, že ak to poviem, už si v speváckej branži na Slovensku neškrtnem. Stačilo. Hovorím si: Prečo? Žijeme v 21. storočí. A čo je na tom zlé? Čo je zlé na láske? V akejkoľvek podobe? Medzi akýmikoľvek ľuďmi. Láska je krásna. A ja si ju chcem naplno užívať. Bez skrývania sa,” hovorí David.

Ako dodal, tým, že o tom konečne otvorene rozpráva, sa mu veľmi uľavilo. „Je to neopísateľné. Mám úsmev na tvári. Je to obrovská úľava. Ani to neviem opísať,” prezradil nám spevák, ktorý môže byť svojou odvahou a silou postaviť sa sám za seba vzorom aj pre mnohých ďalších, ktorí ešte váhajú alebo sa nebodaj za svoju orientáciu hanbia.