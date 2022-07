TEHOTNÚ markizáčku ODKOPOL otec jej syna: Silná ako nikdy predtým a... FOTO Wau, to je krásna tehuľka!

Niekdajšia markizácka farmárka a fitness trénerka Sára Adamčíková sa netajila tým, že keď jej vyšiel pozitívny tehotenský test, bola neskutočne šťastná. S fanúšikmi sa prostredníctvom sociálnej siete Instagram, kde má takmer 100-tisíc followerov, ešte v januári podelila o zábery svojho rastúceho bruška.

Už v máji ale priznala nepríjemnú skutočnosť. „Posledné mesiace, áno, prežívam najkrajšie životné obdobie, no bohužiaľ, sama bez partnera. Už dlhšie som sa k tomu chcela vyjadriť, ale bolesť, ktorú som prežívala, som nechcela šíriť aj tu,“ uviedla na svojom profile Adamčíková. Ako ďalej dodala, síce bola zranená, avšak rozhodla sa zapracovať na svojom vnútre, vzdelávať sa, meditovať a pomohla jej viera.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram S.A.

„Pochopila som, že byť závislá na niekom ma šťastnou nikdy neurobí. Táto lekcia ma vnútorne tak posilnila, ako žiadna iná. Aj keď to bolo veľmi bolestivé, je to najlepšie, čo sa mi mohlo stať,“ zhodnotila farmárka s odstupom času a dodala, že sa začala viac venovať sebe a svojej duši. Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram S.A.

Sára má pred sebou aktuálne posledné týždne tehotenstva a hovorí, že je silnejšia ako kedykoľvek predtým. A to práve vďaka tomu, že sa po krutých ranách od života nevzdala a začala v sebe objavovať svoje nové ja. A zmenu si naozaj užíva, čo vidno aj na jej rozžiarených záberoch, kde vyzerá lepšie ako kedykoľvek predtým.

Počas tehotenstva sa dokonca nechala zvečniť aj v sexi čipkovanej spodnej bielizni, no a zo snímok, ktoré vyhotovila fotografka Dia Hvolková, doslova srší Sárina ženskosť. A ona sama si je tejto veľkej zmeny vedomá. „Čím viac som prepojená so svojou intuíciou, tým viac do svojho života priťahujem zázraky,” hovorí Sára.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram S.A.

„Ty si môj zázrak, ktorý ma uzdravuje každý deň. Každú sekundu môjho/nášho života. Dovoľujem si prijať najväčšiu životnú zmenu v živote, ktorá ale, v mojom prípade, nie je až taká jednoduchá. O to viac si vážim tieto nádherné momenty. Budem Ťa ochraňovať a milovať už navždy,” odkázala pôvabná budúca mamička svojmu synčekovi. Nuž, tomu sa povie silná žena a obrovská osobnosť. Sára, klobúk dole, ako to zvládaš!