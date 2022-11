Zvrhnutá KRÁĽOVNÁ slovenského Instagramu sa VYDALA: 3 roky po rozvode... Svadba v exotike!

Lucia Javorčeková (32) je známa predovšetkým zo sociálnej siete Instagram. Preslávila sa vďaka svojim pikantným fotkám, ktoré pravidelne „servíruje“ hlavne mužskému pohlaviu. Sexy zábery jej dopomohli k tomu, aby si vyslúžila označenie kráľovná Instagramu. Momentálne to však už neplatí a tento titul jej vyfúkla s počtom sledujúcich iná slovenská prsnatá kráska.

Život jej bežne v minulosti podkopával kolená! Pred tromi rokmi Javorčeková šokovala verejnosť informáciou, že sa so svojím stálym partnerom po 10 rokoch rozišli. Neskôr taktiež prežívala ťažký rozvod. Dôvod ich rozchodu si však na istú dobu nechala pre seba. Iba prednedávnom zverejnila zdrvujúcu správu z jej predchádzajúceho manželstva. Toto obdobie bolo pre ňu veľmi náročné.

Svetlo do jej života priniesol až terajší partner Kristian Grejtak (37). A po problémoch, ktorými si v živote prešla, to vyzerá tak, že je konečne šťastná. Z Lucie je už znovu vydatá žena! Svoju lásku sa s priateľom rozhodli spečatiť na exotickom mieste, a to priamo na pláži v Tulume, kde aj žijú. Ani jej zlá skúsenosť z minulosti ju neodradila od ďalšieho manželstva.

Na svadbu si vybrali naozaj kúzelný dátum. Zobrali sa 11. 11. a túto výnimočnú udalosť oslávili v kruhu najbližších. Nechýbala ani jej dcérka Laura, ktorú mala vo svojich 20 rokoch s exmanželom. Svojim fanúšikom to do poslednej chvíle tajila a oznámila to len dojímavým videom prostredníctvom sociálnej siete. „Príbeh oslavy našej večnej lásky,“ znel popis dvoch zaľúbencov.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Jan Zemiar

Prsnatá modelka bola naozaj krásnou nevestou. Kým ona zvolila čipkované šaty, jej manžel stavil na pohodlnosť. Obrad sa niesol v mayskom štýle, čo je pre Mexiko typické. Ku gratuláciám sa pridávame aj my a novomanželom na ich spoločnej ceste držíme palce!

Ich svadobné video si môžete pozrieť nižšie.