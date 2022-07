Česká hviezda čelí OBROVSKEJ KRITIKE: Na vychýrený filmový festival prišla ako do... No to je HANBA!

BRATTISLAVA- Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch nie je len prehliadkou toho najlepšieho z kinematografie, no na svoje si prídu aj fanúšikovia módy. Červený koberec je totiž niekoľkokrát denne zaplnený známymi osobnosťami, ktoré sa snažia vyniknúť a ohúriť všetkých prítomných. No a medzi hosťami tohtoročného Kviff okrem mnohých iných opäť nechýbala ani Nela Slováková a jej partner - slovenský hokejista Lukáš Kozák..

Sexi blondínka je známa tým, že rada provokuje, za svoje dokonalé telo sa nehanbí, a tak ho aj rada vystavuje na obdiv. Ničím výnimočným pre ňu nie sú ani odvážne outfity, pri ktorých sa mužom krúti hlava a naopak mnohé dámy zasa Nele závidia odvahu, ale aj noblesu, s akou ich dokáže nosiť.

Poriadne provokatívny kúsok Nela zvolila aj na Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch. Na večernú párty sa dostavila v šatách, ktoré na prvý pohľad pôsôbili len ako náhodne rozložené kúsky látky, ktoré viac ukazovali, ako zahaľovali, pričom tento efekt spôsobila telová sieťka. Teda až na vršok - Slovákovej prsia boli zahalené len kúsočkom textílie, zvyšok jej takmer úplne odhalených predností "podopierali" kostice.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram Nela Slováková

No a kým jeden tábor Neliných sledovateľov tento outtfit označil ako absolútne dokonalý, iní si zasa myslia, že vzhľadom na príležitosť to prehnala. „To nie je na festival, ale do strip klubu," napísala jej jedna z komentujúcich. „Za mňa je to už moc, takže sexi mi to nepríde. Ani do baru. Skôr lacné, akoby už nevedela, čím zaujať," okomentovala foto v provokatívnych šatách istá Denisa.

„Dá sa toto ešte nazvať sexi? Znamená sexi to, že žena ukazuje skoro všetko?" krútili hlavou ďalší ľudia, no a padli aj komentáre, že Nela si týmto kúskom skôr urobila hanbu, ako získala obdiv. Avšak, ako sme spomínali, našlo sa aj mnoho takých, ktorí z jej odvahy spadli na zadok a plavovlasej influencerke poslali obdivné odkazy.

„Ona si to s jej telom môže rozhodne dovoliť," či "Vyzerá ako bohyňa, nehovoriac o tej dokonalej postave. Tak začo by sa mala hanbiť?" myslia si Slovákovej obdivovatelia. A čo vy? Ako sa vám pozdáva Nelin outfit?