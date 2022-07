Slovenská speváčka LeRa porodila po 40-ke: DES z našich nemocníc... Takto sa rodí v RAKÚSKU!

„Bola som prsvedčená, že sa mi to pravdepodobne nestane," povedala v rozhovore s Petrou Lenártovou umelkyňa, ktorá sa stala prvorodičkou a mamou krátko po svojich 40. narodeninách. Nie, že by dieťatko neuvítala už skôr, no predtým to skrátka nevyšlo a umelé oplodnenie podstúpiť nechcela. Napokon však akýmsi zázrakom otehotnela a vzápätí prišli prvé obavy z pôrodu. Lenka priznáva, že kedysi jej boli tieto predstavy vyslovene proti srsti. Teda, aspoň čo sa týkalo rôznych historiek z našich nemocníc.

„Ja som bola veľký odporca. Mne to prišlo veľmi negustiózne, ako jatky... Občas som si zvykla prečítať príbehy zo slovenských pôrodníc a hovorím si, že... Toho sa teda naozaj nezúčastním," opísala so smiechom svoje niekdajšie pocity z predstavy pôrodu Lera, ktorá dodala, že ona sama sa narodila akosi neočakávane a za spolupráce pôrodnej babice, keďže jej mama sa do nemocnice nemohla dostať kvôli snehovej kalamite, no a sanitka sa k nim dostať taktiež nedokázala.

Avšak aj práve vďaka tejto myšlienke sa s predpôrodným stresom vyrovnala o čosi ľahšie. „Vravím si, že pred nami to zvládli toľké generácie žien. A hocikde, aj na poli. Moja mama doma. A tie ženy majú teraz dve-tri deti. Tak čo ja idem "vyšilovať"? Začala som sa teda koncentrovať na to, aby som mala dobre vyživené telo, hýbala sa," opísala Lera to, ako odohnala s prvotné stresy z pôrodu.

„Cítila som sa dobre, tak som si hovorila, že to bude "pinkačka". No... Nebola. Ale chvalabohu, bola som v nemocnici, v akej som bola," prezradila peváčka, ktorá sa rozhodlla, že svoje prvorodené dieťatko porodí v Rakúsku. A teraz to považuje za tú najlepšiu možnosť, akú mohla zvoliť. „Nejak sa mi podarilo dostať sa tam len mesiac pred pôrodom, pretože dovtedy som celý čas váhala. A bolo to to najlepšie rozhodnutie, aké som mohla urobiť. Pretože tie možnosti, služby a aj ten štandard, ktorý je tam poskytovaný budúcej matke..." začala Lera vyrátavať výhody pôrodu u našich zahraničných susedov.

Speváčka nesúhlasí s názorom, že samotný spôsob pôrodu nie je až tak veľmi podstatný. „Viem, že mnohé ženy si myslia, že to je jedno, kde porodia. Ale ja si myslím, že je veľmi dôležité, ako sa počas toho celého procesu a pôrodu cíti aj samotná žena. Pretože, ak by som mala byť v nejakej tej kóji, ja to volám vzdycháreň, s ďalšími niekoľkými ženami, ktoré sú v rovnakom strese a bolestiach, asi by som to nezvládla tak relatívne dobre. Ja viem, že nie každá žena si to môže dovoliť, no ak na to možnosti má, na úkor všetkých iných materiálnych záležitostí by toto mala byť priorita číslo jeden - zabezpečiť si pôrod, ktorý je v súlade s vlastnými potrebami," hovorí slovenská rocková kráľovná.

„Bola som rada, že sa mi to podarilo. Pretože ten pôrod bol napokon pomerne ťažký, zdĺhavý a malá sa "zašprajcla" tak, že nie a nie, aby sa narodila. Bolo vysiľujúce, no pravdou je, že všetko dopadlo bez akýchkoľvek poranení či vedľajších následkov a hneď potom som bola schopná pobehovať, fungovať a starať sa. No a tá rekonvalescencia bola skrátka fantastická," teší sa Lera, ktorá v týchto dňoch dokončila povestné šestonedelie a cíti sa absolútne perfektne.