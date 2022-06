Uuups, TOTO sa na obrazovky dostať nemalo! KIKS v Správach RTVS: Hore BIZNIS, dole PLÁŽ!

O tom, že v televíznom štúdiu dokáže byť obrovské teplo aj počas zimných mesiacov, ani nemusíme hovoriť. Reflektory, ktoré na moderátorov nonstop svietia, vedia miestnosť vyhriať do tropických teplôt. O to horšie je to v lete.

Ženy tento problém dokážu vyriešiť ľahšími šatami, no od mužov sa oblek očakáva za každých okolností. Teda aspoň od moderátorov spravodajstva. Nie je tak žiadnym tajomstvom, že mnohí sa horúčavy snažia regulovať aspoň spodnou časťou oblečenia, ktorú na obrazovkách nevidno.

Teda, pokiaľ sa nestane práve to, čo sa stalo dnes na obrazovkách RTVS. Moderátor športovej časti Správ o 12 Ján Hudok si totiž nevšimol, že je ešte stále v živom vysielaní, spoza stolčeka vstal predčasne, a tak sa celému Slovensku naskytol bizarný pohľad.

Galéria fotiek (5) Zdroj: RTVS

Hore elegantný a dole tak, ako by sa práve chystal na pláž. Sivé sako a bielu košeľu mal totiž doplnenú krátkymi modrými nohavicami... Jedno sa mu však musí nechať - tenisky a kravatu k nim dokombinoval perfektne.

Drobný kiks videli len diváci živého vysielania, tvorcovia si totiž úsmevný moment stihli všimnúť a v archíve už po ňom niet ani stopy. Dnešné Správy sú tam už strihnuté tak, že moderátorov moment odchodu už nevidno.