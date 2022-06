NAJKRAJŠIE kamarátstvo nášho šoubiznisu: FOTO spred 23 rokov… A dodnes hrávajú spolu!

BRATISLAVA - Skutočné kamarátstva nie sú samozrejmosťou. Ako sa hovorí, nájsť si spriaznenú dušu, nie je vôbec ľahké a niekedy to trvá aj celý život. Nám sa podarilo dostať k fotke známych slovenských hercov ešte z vysokej školy. Písal sa vtedy rok 1999... A dodnes hrávajú spolu!

Čas plynie neúprosne rýchlo a ľudia nám prichádzajú a odchádzajú zo života. No niekedy kamarátstva pretrvávajú dlhodobo a najkrajšie sú tie z detstva a školského obdobia. Jasným príkladom toho sú aj známe slovenské osobnosti.

Hovoríme o hercoch, ktorí spolu prežili veľa dobrého aj zlého. Zlaté časy študentské na vysokej škole a po 23 rokoch sú nielen kamaráti, ale aj kolegovia z práce. Šťastní to chlapci, Lukáš Latinák, Marián Miezga, Vladimír Kobielsky, Róbert Jakab a Juraj Kemka.

Na fotke vyzerajú tak, akoby ani nestarli a keď si ich porovnáme dnes, možno majú zopár vrások na tvári, nejaké to kilo navyše, ale stále sú to charizmatickí fešáci s úsmevom a iskrou v očiach. „Bolo to asi koncom školského roka, lebo Majo má na sebe víťazné tričko z festivalu Zlomvaz Praha! Tretí ročník VŠMU! Najmladší ja - 21 rokov, Robko 22, Vladko a Jurajko 23 a najstarší Majko 24,“ priblížil Lukáš Latinák.

Zdroj: Instagram L.L.

Je až neuveriteľné, že tak dlho sa poznajú a ťahajú to ako v osobnom, tak aj profesnom živote. Dodnes všetci piati hrávajú na doskách, ktoré znamenajú svet. Napríklad aj v divadelnom predstavení ”Na koho to slovo padne”. V tejto groteske spolu účinkujú už od vysokej školy a dokonca s ňou pochodili aj svet.

