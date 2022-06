Lenka Vavrinčíková sa PO ROKU VRÁTILA do televízie: FOTO Takto teraz vyzerá a… TOTO bolo na materstve najťažšie!!

Moderátorka lekárov poslúchla, pracovným povinnostiam dala stopku a začiatkom januára tohto roka na svet priviedla dievčatko, ktorej s partnerom Albertom dali krásne meno Olívia. Aktuálne sa po roku do Markízy opäť vrátila. Avšak nie tak úplne pracovne - sympatická mamička prijala pozvanie do Telerána, kde porozprávala o tom, ako vníma materstvo.

„Je to veľmi krásne, ale nebudem klamať. Je to aj veľmi náročné. Lebo ten život sa ti zmení o 180 stupňov a je to naozaj úplne nová skúsenosť, absolútne neprenosná, nikto ťa na to nepripraví, aj keď máš kamošky, kurzy... Tak ten vlastný zážitok je úplne jedinečný,” odpovedala na otázku, aké je materstvo. Zároveň dodala, že Olívia je veľmi dobré bábätko a hoci má občas svoje chvíľky, nemá problém so spánkom a je veľmi pokojná.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram L.V.

Lenka však prezradila, že s niečím mala predsa len nečakané problémy. Najťažšie pre ňu vraj bolo dojčenie. „Ja som bola prekvapená tým, že celé tehotenstvo - hoci bolo rizikové - a aj samotný pôrod boli úplná malina oproti dojčeniu. To bolo niečo, čo som si myslela, že je úplná automatika a najprirodzenejšia vec na svete. A naozaj ma to veľmi prekvapilo, že aké je to ťažké a čo všetko so sebou obnáša,” povedala Lenka otvorene s tým, že možno je dojčenie tak trošku tabu téma, pretože vždy mala pocit, že to všetkým ostatným ženám ide super.

Avšak keď o tom začala rozprávať ona sama, prišla na to, že podobné problémy mali aj mnohé jej kamarátky. „Zrazu som zistila, že na tom materstve bolo pre mňa toto asi najťažšie. Sa s tým nejak zžiť a riešiť to, aby to fungovalo Taká citlivá téma, bola som veľmi prekvapená, že toto je tak ťažké,” priznala Lenka. Jej priame slová možno pomôžu aj ostatným mamičkám, ktoré tak môžu pochopiť, že v tom nie sú samé, že tieto problémy zažíva mnoho žien a nie je to nič nezvyčajné. A rovnako to nie je ani dôvod, prečo by mali mať zo seba akékoľvek zlé pocity.