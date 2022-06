Bezdetná exmoderátorka v smútku: Mamy, ako to robíte?!

Kristína Kormúthová je úspešná žena, ktorá dokáže žiť plnohodnotný život aj ako slobodná. Zatiaľ sa tiež nestala matkou a o to viac lásky odovzdáva svojmu psíkovi menom Salma.

A práve malá sučka jej teraz pripravila ťažké chvíle. Brunetka najprv zverejnila fotografiu, na ktorej má Salma obviazanú labku. A fanúšikov hneď zaujímalo, čo sa drobnému tvorovi stalo.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram KK

„Keď som ju venčila, musela si niečo pichnúť, také nejaké suché steblo do labky a do toho práve otvoreného sa jej dostal kliešť, takže takáto zhoda náhod veľmi nepríjemná. Zapálilo sa jej to natoľko, že jej to museli narezať a vytlačiť ten hnis. Ale nestačilo to. Musia ju uspinkať a musia jej urobiť resekciu toho celého. Tak som z toho celá taká smutná,” prezradila Kristína.

Salminka našťastie pôsobila, že svoje zranenie statočne zvláda. No Kristína vyzerala poriadne ustarane. Niet žiadneho divu, že mala o svojho miláčika obavy. Tie vyjadrila aj otázkou smerom ku všetkým mamám, ktoré musia zvládať choroby a operácie svojich detí.