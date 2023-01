Extrémne SEXI Kormúthová: Exmoderátorka spôsobila ošiaľ!

Kristína Kormúthová parí k ženám ktoré svoj vzhľad v žiadnom prípade nezanedbávajú. A rovnako, ako si dáva záležať na žiariacej pleti a upravenej tvári, môže sa pýšiť aj perfektnou postavičkou.

Aktuálne ju ukazuje na pláži na Seychelách, ale fotodokumentácie sa, samozrejme, dočkali aj fanúšikovia na sociálnej sieti. Brunetka zvolila takzvané celé plavky, ale... Fúúú!

Ak by boli červené, pamätníkom by určite pripomenuli sexi kúsok, ktorý vytiahla postava Pamely Anderson v Pobrežnej hliadke vo svoj prvý deň. Mitch sa jej vtedy spýtal, kam si chce na to "červené nič" našiť znak Pobrežnej hliadky.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram KK

Kormúthová týmto modelom vyvolala vlnu komplimentov, ktoré jej pristáli na profile na sieti Instagram od mnohých mužov. Ošiaľ ale vyvolala aj u žien. Tie totiž okamžite chceli rovnaké plavky. „Ste sa o ne pobili,” informovala Kristína svoje fanúšičky. Nuž, snáď si uvedomujú, že plavky samotné nestačia... Treba mať na ne aj tip-top postavičku ako Kristína. Veď pozrite na ňu – bohyňa!