Zuzana Plačková v nemocnici: Celebritné maniere? Zdravotníčka z Kramárov to povedala bez servítky!

BRATISLAVA - Ešte pred niekoľkými dňami Zuzana Plačková vystrašila mnohých svojich priaznivcov, keď zverejnila zábery z nemocnice na bratislavských Kramároch, kde bola hospitalizovaná. Kráľovná slovenského Instagramu mala nejaký čas zdravotné problémy, no potom pochopila, že to zrejme nebude v poriadku a radšej navštívila pohotovosť. A dobre urobila - v nemocnici si ju rovno nechali a dali jej transfúziu krvi.

„Budeme v poriadku s miminkom. Len potrebujeme krv a bude dobre. Aspoň už viem, prečo som sa cítila tak zle poslednú dobu a slabá a hlavne aj ten kašeľ bol tým zapríčinený. Dajú nás dokopy a pôjdeme spokojne domov,“ napísala vtedy Zuzana, ktorá potom bližšie rozviedla, že problémy mala aj kvôli nedostatku železa.

„Dokonca mi pán doktor aj predpísal v treťom mesiaci tehotenstva to železo a ja nechápem prečo, ale proste som ho nebrala. Beriem xy iných vitamínov, pijem kolagén, nikdy nie som chorá, ale toto... Proste, aby som ja zlyhala na železe...” zverila sa svojim sledovateľom. „Moja chyba, moja hlúposť. Treba počúvať lekárov. Oni proste vedia, čo máme robiť, netreba byť moc premúdrelý,” dodala budúca mamička.

Na Kramároch si následne poležala ešte niekoľko dní. A ak by ste očakávali akékoľvek nadštandardné služby, ste na omyle. Takáto špeciálna starostlivosť s izbou tam k dispozícii nie je, no a tak Zuzana ležala v spoločnosti ďalších "necelebritných" žien. A vôbec jej to neprekážalo. Za starostlivosť v nemocnici potom ešte úprimne poďakovala a dodala, že dúfa, že sa tam vráti až počas pôrodu, pretože dieťatko chce na svet priviesť práve tam.

A to, že jej slová boli naozaj od srdca, potvrdzujú aj slová zdravotníčky z kliniky. Tá dostala na Instagrame dotaz ohľadom Zuzany. No a ak by ste si pomysleli, že influencerka, ktorá je zvyknutá na tie najvyššie štandardy, mala nejaké prehnané celebritné maniere, hlboko sa mýlite.

,,Tešíme sa na Zuzanu Plačkovú na pôrodnici. Je to, prosím vás, jedna normálna pacientka, slušná, milá, bezproblémová. Netreba vôbec žiadne senzácie hľadať,“ napísala otvorene zdravotníčka Alexandra Mamová, čím potvrdila to, čo hovoria všetci tí, ktorí so Zuzanou prišli do osobného kontaktu. Vôbec sa na nič nehrá a je úplne v pohode.