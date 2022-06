ŠIALENÝ obed u Drapákovcov: FOTO Zeleninový šalát a NA ŇOM… Fúúú, toto by ste NEDALI!

Galéria fotiek (5) Pavol a Janette Drapákovci

Zdroj: Ján Zemiar

BRATISLAVA - Každý človek má svoje špecifické chúťky, no a to, čo je pre jedného "nebíčkom v papuľke", by niekto iný do úst nedal ani za svet. Sú však veci, ktoré vzbudzujú všeobecnú nechuť u väčšiny ľudí... Ale spevák Pavol Drapák s tým zjavne nemá ani najmenší problém!