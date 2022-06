Náhly KOLAPS speváčky Marty Kubišovej (79): Prevzala si medailu a… Skloňuje sa slovo INFARKT!

Prvého novembra oslávi česká speváčka Marta Kubišová životné jubileum 80 rokov. No už teraz sa na jej počesť rozbiehajú najrôznejšie akcie, na ktoré je, samozrejme, pozvaná. Naposledy v pondelok sa zúčastnila slávnostnej ceremónie, kde jej bolo primátorom Prahy udelené čestné občianstvo.

Dvojhodinová akcia so stovkou hostí však českej legende dala poriadne zabrať. V uzavretej sieni sa totiž nedalo dýchať... A Marte prišlo zle. „Nebol tam vzduch, moja kamarátka letela otvoriť okná. Horko-ťažko šlo ale pootvoriť len jedno okienko a k tomu ma odtiahli. Cítila som studený pot - presne taký, ktorý pred 6 rokmi predchádzal môjmu prvému infarktu!“ opísala Blesku speváčka.

Z akcie musela doslova utiecť. „Celý čas som si hovorila - musíš to vydržať! Teraz ešte nie! Ľudia ti zorganizovali kopec akcií, to im nemôžeš urobiť!“ opísala svoje pocity Kubišová, ktorá si v Brožíkovej sieni, kde sa podujatie konalo, zabudla polovicu ocenenia. „Medailu mám. Tu som v škatuľke, našťastie, hneď strčila do kabelky,“ prezradila, no zabudla tam tmavomodré dosky a certifikát.

Jej kardiológ jej potom povedal, že mala našliapnuté na ďalší infarkt a podobné akcie jej zakázal. Ona ho však počúvnuť nemieni. „Sú predsa akcie, na ktoré musím ísť...“ zhodnotila speváčka, ktorá verí, že jej Boh dopraje a aspoň do toho 1. novembra nejako vydrží. Už dnes má dokonca namierené do spoločnosti opäť.

„Nie je mi ešte dobre, ale som odhodlaná tam ísť. Či to zvládnem, sa uvidí!“ dodala. No je pochopiteľné, že si večer nechce nechať ujsť. Pozvaná je totiž na premiéru divadelnej hry Marta, ktorá je inšpirovaná práve jej životom a pesničkami.