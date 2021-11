Česká legenda a jej posmrtné plány: Toto je vtip?!

Marta Kubišová sa 1. novembra dožila 79 rokov. Keďže situácia oslavám nepraje, zostala vo svojom byte a prijímala kvety, ktoré prinášali kuriéri a niekedy aj samotní fanúšikovia osobne.

Otázka je, ako speváčka naloží s oslavou budúcoročného jubilea, keďže nie je vyslovene typ, ktorý by si oslavy užíval. České médiá preto predpokladajú, že sa bude chcieť vyhnúť akejkoľvek pompéznosti.

„Už som vymyslela, ako to bude prebiehať, ale ešte vám to neprezradím. Nejakým spôsobom sa to dozviete,” povedala pre Super.cz. Pôjde však evidentne o veľmi zaujímavý variant oslavy. „Bude to niečo v podobnom duchu, ako to, že plánujem, že sa po smrti nechám vystreliť na Mesiac,” vyhlásila speváčka.

Speváčka Marta Kubišová si počas pandémie prestala farbiť vlasy. Zdroj: Profimedia