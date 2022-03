Východniarka nahradila Vondráčkovú: Rýchlo zažiarila a potom... Smutný koniec!

Valerie Čižmárová sa narodila 29. januára 1952. Odmalička snívala o kariére speváčky a ako 14-ročná napísala list vedúcemu orchestra Otakarovi Krásenskému, že by si s nimi chcela zaspievať. On si ju vypočul a skonštatoval, že má pred sebou obrovský talent.

S orchestrom ale vystupovala tajne a neustále striehla, či ju náhodou neuvidí niekto zo školy alebo nebodaj rodičia. Tí totiž chceli, aby sa najprv venovala vzdelaniu, až potom speváckej kariére.

Lenže ambiciózna blondínka začala chodiť na spevácke súťaže a ako 16-ročná sa dostala do divadla Rokoko, odkiaľ práve odchádzala Helena Vondráčková, ktorá si s Martou Kubišovou a Václavom Neckářom zakladala skupinu Golden Kids. Martu nahradila v divadle Jitka Zelenková.

Galéria fotiek (4) Zdroj: ČT

Neskôr sa teda za tínedžerkou do Prahy prisťahovala mama aj babička. Perličkou je, že u nich doma sa hovorilo len maďarsky, slovenčinu začala Valerie používať až v škole a zrazu si trúfala aj na češtinu. Vraj ju ale zvládla mimoriadne rýchlo, i keď občas nejaké slovíčka poplietla.

Valerie bola mimoriadny talent, istý kritik napísal, že hlas by jej mohla závidieť aj Věra Špinarová, no svoju kariéru si nezvládla poriadne manažovať. Chvíľu ju mal pod palcom jej manžel, no ten bol lekár a ako manažér nepresvedčil. Manželia navyše prišli o nenarodené dieťa a Čižmárová už potom nemohla otehotnieť, ich vzťah sa rozpadal, až dospel k rozvodu.

Začiatkom 70. rokov bol navyše rozpustený divadelný súbor. Valerie na nejaký čas odišla do Nemecka a po návrate prechádzala z jedného divadla do druhého. Na rozdiel od ostatných spevákov, ktorí použili divadelnú scénu iba ako odrazový mostík a potom sa vydali na sólovú kariéru.

Galéria fotiek (4) Zdroj: ČT

V 80. rokoch jej sláva upadala. Ako sa píše v magazíne Vlasta, jej kolegovia neskôr hovorili, že sa cítila nedocenená a ťažko niesla fakt, že napriek nespornému talentu sa nikdy nedostala na špičku hudobnej scény. „Jej najväčšia smola bola v tom, že sa nedokázala sama prebojovať,” uviedla pre dokument Českej televízie herečka Uršula Kluková. Podľa niektorých bola Valerie napriek všetkému dosť plachá a nemala dostatočné sebavedomie, a tak – hoci na začiatku ukázala veľké ambície – časom proste ustrnula a stagnovala.

Ďalším veľkým problémom speváčky bol strach z nemocníc. Roky ju trápila štítna žľaza, neskôr aj problémy so srdcom. No hoci prichádzala o hlas a lekári jej odporúčali operáciu, ona ju neustále odmietala. Dokonca ju zamietla aj pár dní pred smrťou. Ako sa v dokumente vyjadril jej partner, saxofonista Pavel Kondelík, vo štvrtok na ňu lekár apeloval, v nedeľu sa dostala do zlého stavu a napriek tomu odmietala sanitku... On ju napriek protestom zavolal, no v pondelok mu už v nemocnici oznámili tú najhoršiu správu.

Valerie Čižmárová zomrela 7. marca 2005 vo veku 53 rokov. Jej najväčším hitom bola pieseň Léta letí.

Galéria fotiek (4) Zdroj: ČT