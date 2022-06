Syn hokejistu Mira Hlinku (†42) sekol so športom: Teraz mieri na svetovú súťaž krásy!

BRATISLAVA - Chcel kráčať v stopách svojho slávneho otca, no zradilo ho zdravie. Už ako 28-ročný preto musel Michal Hlinka ukončiť svoju hokejovú kariéru. No ticho okolo neho rozhodne nie je. Aktuálne sa ako najkrajší Slovák pripravuje na svetovú súťaž krásy Mister Supranational 2022!

Jozef Oklamčák už nezastrešuje na Slovensku len ženskú krásu, ale do sveta posiela aj krásnych mužov. Najnovšie sa na medzinárodnú súťaž Miss a Mister Supranational 2022 pripravujú 2. vicemiss Slovensko 2021 Jana Vozárová a syn majstra sveta z Göteborgu Miroslava Hlinku, Michal.

Finále svetovej súťaže sa bude konať v polovici júla v poľskom meste Sacz. No zástupcovia slovenských delegátov vedia, že prípravy netreba podceňovať. V pondelok sa preto všetci stretli v známom Fashion House v Bratislave, aby doladili outfity, ktoré si Michal a Jana so sebou zoberú.

2. vicemiss je na podobné skúšky a nácviky zvyknutá ešte zo slovenskej súťaže Miss Slovensko. No pre jej kolegu ide o pomerne nové skúsenosti. Doposiaľ sa profesionálne venoval športu. Nedávno sa však so športom na vrcholovej úrovni musel navždy rozlúčiť.

„Hokejovú kariéru som ukončil pred 4 mesiacmi zo zdravotných dôvodov. Dával som sa do poriadku a prišla takáto ponuka. Som veľmi rád a poctený, že sa mi otvárajú v živote nové dvere. Mister by mal byť osobnosť, mal by dobre vyzerať a mal by sa vedieť správať. Ja mám dobrú fyzickú kondíciu a povedali mi, že spĺňam všetky atribúty,“ prezradil mladý Hlinka.

Toho si Jozef Oklamčák, stylista Jozef Grondžák a fotograf Rado Orenič vyhliadli na sociálnych sieťach. Sledovali ho takmer 2 roky, kým sa ho rozhodli osloviť. Mister Slovakia má 28 rokov a meria 188 centimetrov. Narodil sa v Trenčíne, dva roky hral juniorskú súťaž v Kanade, ďalšie dva roky v KHL, no väčšina jeho kariéry je spojená s klubom Dukla Trenčín.

