Tehotnú Plačkovú ZADRŽALI na letisku: Kontrole sa nepozdávalo TOTO... Mala čo vysvetľovať!

Zuzana Strausz Plačková hlboko do vrecka nemá a patrične to na nej aj vidno. Jej ruky zdobí niekoľko luxusných náramkov a na prstoch sa ligocú zlaté prstene. To zrejme udrelo do očí aj colníkom na letisku vo Viedni. Len čo pristála, už ju aj "brali". A brunetka mala čo vysvetľovať - kontrolu zaujímalo, kde všetky šperky nabrala.

„Samozrejme, ako inak, ideme z Turecka a na colnej kontrole nikoho nezastavili, iba mňa. A tentokrát skrz zlato, skrz náramky Cartier. Takže teraz mi tu vypisujú papiere a budem musieť všetky doklady, ktoré som platila za Cartier, čo som ich kúpila vo Viedni, poslať. Tak toto som ešte nezažila,“ informovala fanúšikov na sociálnej sieti Plačková.

O pravosti jej šperkov však určite nepochybuje ani jeden z nich - veď neraz sa podnikateľka na Instagrame chválila zábermi priamo z ich nákupu. „Že vraj normálne si máš odfotiť faktúry do telefónu a máš ich mať, aby si sa preukázal. Ešte šťastie, že som ich nakupovala naozaj vo Viedni a v Cartieri, že tie doklady mám,“ vysvetlila prekvapená Zuzana.

„Zrejme je to nejaká novinka v Rakúsku, pretože keď sa nepreukážete dokladom, že ste si to kúpili už dávno predtým, tak musíte tovar precliť. Neviem, či je to len pri návrate z Turecka, ktoré je známe pašovaním zlata a hlavnej fejkami. Písalo mi veľa ľudí, že museli napríklad precliť 12 rokov starú retiazku na krku, pretože od nej nemali doklad,“ dodala českému Blesku známa Slovenka.