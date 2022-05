ŠOKUJÚCA SPOVEĎ najsexi Slovenky: Násilie a... HROZNÉ DETAILY z manželského života!

Lucia Javorčeková už pred pár mesiacmi poriadne šokovala všetkých svojich followerov, keď na Instagrame zverejnila nezvyčajný záber. A to fotku svojej tváre, ktorú mala posiatú škaredým akné. Kráska sa netajila tým, že to bol výsledok stresu, ktorý pociťovala počas rozvodu s otcom jej dcérky.

V týchto dňoch sa Lucia viac otvorila a porozprávala o tom, ako jej manželstvo vyzeralo. V úvode príspevku prezradila, že rodina, v ktorej vyrastala, nebola práve ideálna. „Dovoľte mi vyrozprávať vám príbeh o mladom dievčati, zlomenom po desiatich rokoch manželstva s o 11 rokov starším mužom. Začalo s ním randiť v 16, keď utekalo z domova, v ktorom chýbala láska a bol plný násilia, dúfajúc v princa, s ktorým budú šťastní až do smrti,” začala svoje rozprávanie krásna brunetka, ktorá sa v deň svojich 18. narodenín vydala. O dva roky na to sa im narodila dcérka.

„Bolo tam veľa krásných momentov, ale temných tiež. Keďže toto dievča prišlo z rodiny, ktorá nebola práve žiarivým príkladom, nechápalo podstatu zdravého partnerstva, nevedelo nič o sebaláske a sebahodnote. V náručí staršieho muža to bolo veľmi deštruktívne,” pokračovala vo svojom rozprávaní Lucia. Ako dodala, nedokázala si z očí zložiť ružové okuliare a čeliť realite. A preto žila vo svojej šťastnej bubline, o ktorej si myslela, že je pre ňu bezpečným miestom. To ale v skutočnosti neexistovalo.

Galéria fotiek (4) Lucia Javorčeková s bývalým manželom a dcérkou.

Zdroj: Instagram L.J.

Lucia v tom čase rozbehla svoju modelingovú kariéru. Veľa cestovala, avšak z krajín nič nevidela. Len letiská a steny štúdií. „To dievča prišlo domov, prinieslo peniaze za svoju prácu. Jej manžel ich zbieral, investoval a ona sa viac nestarala. Od detstva nenávidiela peniaze, pretože boli zdrojom hádok a bojov. Robila to pre svoju rodinu a nikdy nemyslela na to, že je to nefér či neschopnosť, keď jej muž sedí doma a čaká na jej peniaze. Nikdy sa totiž nechcela pre peniaze hádať,” dodala.

Manželia si kúpili starý dom, ktorý chceli prerobiť podľa svojich predstáv a žiť si v ňom svoj sen. Avšak všetko to malo jeden háčik. Všetko, čo Lucia zarobila, nikdy nevlastnila. Ako 28-ročná síce mala milión followerov na Instagrame a bola slávna, avšak nemala bankový účet, nebola majiteľom žiadneho auta, či nehnuteľnosti. Ako Javorčeková naznačila, rodičia jej manžela mali kontrolu nad jej peniazmi a majetkom už od samého začiatku.

Keď sa jej priatelia začali na to vypytovať, cítila sa bezradná a hlúpa. Kráska sa podľa vlastných slov najskôr snažila napraviť svoj vzťah, manželovi pomohla nájsť prácu. Avšak z jeho strany tam nebola žiadna snaha. „Čo to dievča pochopilo až neskôr, všetky jej veci neboli jej. Podľa zákona jej nič nepatrilo. A tak spoločne s dcérou odišlo do nového, neznámeho života,” dodala Lucia. Tá po tomto životnom omyle začala samú seba nenávidieť a obviňovala sa.

Ako kráska prezradila, tento úryvok pochádza z jej pripravovanej knihy, ktorú si určite s nadšením kúpia mnohí z jej followerov. Budú mať vďaka tomu možnosť spoznať Luciu oveľa viac.

Javorčeková v knihe zrejme spomenie aj to, že svoje telo v minulosti nenávidela. Otec jej v období dospievania každý deň hovoril, že je tučná. Ona sa potom rozhodla vyvracať každé jedlo, ktoré zjedla. Trvalo to tri roky. Ani po boku spomínaného exmanžela sa nedostala do stavu, kedy by svoje telo milovala. Kým on s obdivom hľadel na chudé modelky, ona pri pohľade do zrkadla strašne trpela...