Česká herečka prehovorila o STRACHU ZO SMRTI: Som v DEPRESII... Každé ráno PLAČEM pred zrkadlom!

Iva aktuálne priznala, že má mimoriadne temné myšlienky ohľadom svojho veku. „Vek nie je iba číslo. Ja som úplne v depresii. Nie som vyrovnaná s vekom,” prezradila herečka Honzovi Dědkovi v jeho talk show na TV Prima. „Každé ráno plačem pred zrkadlom. Bojujem s pocitom, že končím. Štatisticky som za polovicou. To je strašné,” opísala svoje pocity 42-ročná umelkyňa.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram I.P.

Hoci mnohí hovoria, že život začína po štyridsiatke, ona tento názor vôbec nezdieľa a zjavne si myslí, že ju už nič lepšie nečaká. „Hovorí sa, že po štyridsiatke to všetko začína. Tak za prvé to veľmi bolí. A čo ako konkrétne začína? Začína peklo, začína koniec,“ zaskočila herečka všetkých prítomných svojimi úprimnými pocitmi.

Nedávno mala príležitosť nakrútiť film s ikonickou Ivou Janžurovou. Avšak s ohľadom na to, ako vníma svoje starnutie, napokon zjavne nemá až tak veľkú radosť z toho, na čo sa dala. „Jediné blbé je, že som tam veľmi naturálna. Ja neznášam líčenie, ale je to katastrofa. Pazderková s ksichtom v 40+ na veľkom plátne. Myslela som si, že budem mať radosť, ale ako to prišlo neskoro, potom to vidíš… je to na zváženie,” dodala otvorene Iva.