Českom otriasa kontroverzná reality šou: Výhra 80-tisíc eur za… Uff, TOTO je návod na NEVERU?!

PRAHA - České a slovenské televízie prinášajú svojim divákom reality šou s najrôznejšou tematikou. No taká, akú najnovšie na svoje obrazovky priniesla česká Prima, tu ešte nebola. Výhru 80 tisíc eur získa ten, kto najlepšie zaprie svoju manželku, partnerku aj deti. Uff, TOTO má byť návod na neveru?!

Mnohí muži pri zoznamovaní nemajú problém použiť aj klamstvá, len aby svoj objekt zaujali. No a práve teraz im táto negatívna vlastnosť môže zarobiť veľké peniaze. Česká televízia Prima totiž v pondelok uviedla na svojich obrazovkách v skutku zaujímavú reality šou.

V nej sa stretnú traja nezadaní muži a jeden, ktorý je skutočne single. No a ich úlohou bude presvedčiť prítomnú slečnu, že sú bez záväzkov. Tá následne označí toho muža, o ktorom si myslí, že je single. Pokiaľ zvolí správne, užije si s ním dovolenku v luxusnom rezorte a zhrabne 80 tisíc eur. Ak sa však netrafí, dovolenku si užije nesprávne zvolený muž so svojou manželkou.

Znie to jednoducho, no hra s citmi a žiarlivosťou je prechádzkou po tenkom ľade. A projekt sa doslova môže zdať ako návod na neveru. Hádajúca slečna totiž pri odhaľovaní nezadaného muža plánuje naplno využiť svoj šarm a flirtovanie. Dokonca môže prísť aj na intímnosti - no a ak chce zadaný muž vyhrať, musí pristúpiť na jej hru.

Priebeh takéhoto rande však po celý čas sleduje aj manželka. No a tá musí mať nad celou situáciou veľký nadhľad a vzťahu s manželom absolútne veriť, aby o jeho krokoch nezačala pochybovať. V opačnom prípade sa diváci v závere šou môžu dočkať aj manželskej drámy.

