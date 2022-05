Prvý rozhovor Kristíny Svarinskej a jej frajera: Vôbec NETUŠILA, kto je a… Žiarlivosť si museli okamžite vyjasniť!

Potom, čo médiá obehli ich spoločné zábery, sa dvojica prestala skrývať a priznali, že sú skutočne vo vzťahu. Išlo pritom o pomerne čerstvú záležitosť - v tom čase vraj tvorili pár len približne dva týždne. To, ako to bolo, prezradili to v rozhovore so Sajfom v jeho šou Level Lama, kde vôbec prvýkrát prehovorili o svojom vzťahu.

Spojila ich tanečná šou Let's dance, kde Kristína tancovala a Explo prijal pozvanie pozrieť si jednotlivé kolá ako hosť. „My sme sa proste stretli na Let's dance. Ja som si založila Instagram pred tromi mesiacmi. No a tuto kolega prezdieľaval nejaký príbeh, ja som ho prezdieľala, a tak sme sa prezdieľali, stretli sme sa potom na chodbe, že čauko a tak," opísala herečka ich začiatky.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Youtube/LvlLama

Napokon sa stretli na after párty, no a onedlho bola "ruka v rukáve". „No a potom sme išli na kávu a už sme sa stretávali," vysvetlil youtuber. Sajfovi priznali, že dovtedy sa takmer vôbec neevidovali. Peter sa vyjadril, že vedel, že existuje nejaká Kristína Svarinská, ale vôbec si ju nevedel spojiť s konkrétnou osobou. No a ona prežívala niečo podobné.

Galéria fotiek (4) Kristína Svarinská a Exploited sa spoznali vďaka tomu, že herečka tancovala v šou Let's dance.

Zdroj: TV Markíza

„Úprimne? Vedela som, že nejaký Explo sa tu pohybuje, ale vôbec som netušila, aký má mediálny zásah alebo ako by som to nazvala. No úprimne, akože úplne sme nevedeli o sebe," prezradila v rozhovore so Sajfom Svarinská. Moderátor ich pritom vôbec nešetril a pýtal sa aj na intímnejšie otázky.

Napríklad na to, čo Explo hovorí na to, že Kristína sa v rámci svojej profesie bozkáva s inými mužmi. „Čo sa týka žiarlivosti, to sme si hneď vydiskutovali. Moja práca je, aká je," odpovedala otvorene Kika. A rovnako otvorene odpovedal aj Peter, keď sa ho Sajfa spýtal na to, či už padli aj slová "ľúbim ťa". „Jasné, že hej," netajili sa hrdličky, ktoré pôsobia, že sa skutočne našli.