Veľká výzva pre slovenskú herečku: TRIEZVA už takmer rok, ale... POZOR!

BRATISLAVA - Na Slovensku je alkohol veľkou témou. Hoci s ním majú mnohí problém, je akosi neprípustné nepiť - akoby to nebolo normálne. Toto nastavenie v spoločnosti sa snaží búrať napríklad herečka Kristína Svarinská. Tá abstinuje už takmer celý rok.

Kristína Svarinská vzbudila vo februári rozruch, keď sa pochválila, že už pol roka nepije. „Triezvosť je nové sexi!“ hlásala radostne na sociálnej sieti Instagram.

Samozrejme, okamžite ju zavalili otázky, či je tehotná, alebo má zdravotné ťažkosti. „Nie! Stále nie som tehotná. Ani chorá. Ani inak obmedzená. Stále nepotrebujem dôvod na to, prečo nepiť. Proste to tak je,“ vyhlásila.

A jej presvedčenie, že normou v zdravej spoločnosti by malo byť nepiť, ju drží doteraz. Aktuálne totiž hlási 333 dní bez alkoholu. To znamená, že približne len tri týždne zostávajú do okamihu, kedy si bude môcť povedať, že má za sebou celý triezvy rok.

Momentálne sa však herečka chystá na hudobný festival. A – povedzme si úprimne – mnohým sa takéto podujatia spájajú dokonca viac s alkoholom ako so samotnou hudbou. Kristína si teda zrejme prejde mnohými nepríjemnými situáciami, keď jej niekto bude ponúkať drinky, alebo sa bude nemiestne čudovať, prečo ich odmieta.

Po toľkých dňoch triezvosti je však pravdepodobné, že si Svarinská s tými to výzvami poradí a bude tým najlepším príkladom toho, že zabávať sa dá aj bez alkoholu v krvi.