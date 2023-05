Svarinskej EX prijal ŠIALENÚ VÝZVU: Nový moderátor rádia VIVA… Tak to je HROZNÉ!

V láske mu to zatiaľ nevyšlo, ale zdá sa, že o to viac sa mu darí v pracovnej oblasti. Influencer a youtuber Peter Altof alias Exploited nedávno prijal pozvanie do rádia Viva. To ešte ani len netušil, čo ho čaká...

Galéria fotiek (9) Zdroj: Youtube/LvlLama

Počas rozhovoru s moderátorom Dávidom Schunom padli aj otázky ohľadne ranného vstávania. „Ja preklínam každé ráno. Aj toto dnešné,“ začal rozhovor youtuber. Poslucháčom opísal, že budík mu zvoní nielen raz a oveľa radšej má, keď sa jeho pracovné povinnosti odohrávajú najmä večer. „Strašne ťažko sa mi to robí. Ja mám hrozne rád tie svoje večery a potom tie rána úplne nie sú moje,“ priznal sa influencer s tým, že nepatrí medzi ranné vtáčatá.

Toho sa hneď moderátor Dávid chytil a spomenul si aj na to, že mal Svarinskej ex nedávno menšie nezhody s niekdajšou moderátorkou konkurenčného rádia a taktiež instagramovou hviezdou Luciou Almaksus, kedysi Gachulincovou. A v tom momente dostal počas živého vysielania spontánny nápad.

„Tvoja teraz momentálne taká, nie že nepriateľka, ale na Instagrame sa to tak môže javiť, že ste sa práve nezhodli... Lula, tak ona v rádiu bola. Dlho nevydržala práve kvôli vstávaniu,“ poznamenal moderátor, čím narážal práve na spomínanú exfarmárku, ktorá si hovorí Lula. „Mám na teba oficiálnu výzvu, či by si bol schopný a či by si si trúfol každý jeden deň, celý budúci týždeň vstávať spolu s nami od 6 do 9 a moderovať v rádiu Viva,“ znela v tomto kontexte takmer šialená výzva smerom k Petrovi.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Instagram R.V.

Ten chudák, celý v šoku, zo začiatku ani nevedel, čo na to povedať. „Tak to je hrozné,“ nechápavo zareagoval, ale potom si uvedomil, že to nie je fór. Aj vzhľadom k tomu, že išlo o živý prenos a rovnako sa nechcel nechať zahanbiť ani pred Lulou, tak s tým nakoniec súhlasil a výzvu prijal. Dokonca tvrdil, že bude oveľa lepší. A veru sa s moderovaním celý ten zmienený týždeň popasoval tak, že sa z neho stal nový moderátor, čo nám potvrdilo aj samotné rádio.

„Od dnes som oficiálne rádiomoderátor,“ uviedol aj samotný Peter na sieti Instagram. Ako mu to za mikrofónom ide, môžete odteraz počuť, ak si naladíte práve frekvenciu rádia Viva.