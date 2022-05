Veľká zmena bývalého markizáka: FOTO Takto kedysi vyzeral… A potom začal sypať!

Už počas šou sa Miro netajil tým, že preto aby jeho telo vyzeralo tak, ako vyzeralo, si dopomáha rôznymi doplnkami. Svojej bývalej farmárskej frajerke Stanke Klčovej dokonca doslova priznal, že "sype" hoci vedel, že sú neustále sledovaní kamerami, no a tak sa tajomstvo jeho vyšportovaného tela dostalo aj na televízne obrazovky.

Pajtáš sa vtedy ponosoval, že kvôli nedostatku jedla rýchlo chudne a prichádza o svaly, no a nepomáhalo mu ani to, že na Farme sa nemal ako dostať ani k látkam na podporu ich rastu. No a to, že mu popri drine vo fitku zrejme naozaj výrazne dopomohli aj tieto "vylepšováky", vidno aj na fotkách z minulosti, ktoré najnovšie zverejnil.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram M.P.

Bývalý frarmár na svoj Instagram pridal fotku spred rokov, kedy sa mu narodila dnes už 11-ročná dcérka Noemi. Tú na zábere drží vo svojom náručí ešte keď bola bábätko, no a okrem toho, že z nej je dnes rozkošná veľká slečna, zmenil sa aj on. Už vtedy síce bolo vidno, že aktívne športuje a dbá na svoju figúru ale... Fúúú, veru. Je to rozdiel!