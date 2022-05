ROZCHOD hviezdy Let's Dance kvôli nevere: PRICHYTENÝ… Domov odchádzal s krásnou misskou!

BRATISLAVA - Nie je to tak dávno, čo médiá obletela správa o náhlom rozchode hviezdy Let's Dance Viléma Šíra (21) s priateľkou Nikol Treterovou (22). S tou sa mladý Čech dal dokopy v markizáckej reality šou Love Island. Podľa slov blondínky jej bol priateľ neverný. Od rozchodu uplynulo len niečo vyše mesiaca a... Žeby mal tanečník už za svoju ex náhradu? Načapali sme ho, ako zo spoločnosti odchádza so slovenskou misskou!

V polovici marca tanečník Vilém Šír a jeho priateľka Nikol Treterová priznali, že viac netvoria pár. No zatiaľ čo on detaily rozchodu nezverejňoval, blondínka sa rozhodla byť konkrétnejšia. „S Vildou sme sa rozišli, myslím, že nemusím hovoriť dôvod, pretože mnohí z vás vedia o čo ide, hlavne v Bratislave,“ povedala Nikol, no z jej ďalších slov bolo jasné, že príčinou boli klamstvá a zrejme aj nevera.

Odvtedy uplynulo len niečo vyše mesiaca, no mladý Čech doma za svojou ex rozhodne nesmúti. Naopak sa zdá, že si v Bratislave užíva života plnými dúškami. A dokonca to vyzerá tak, že opäť začal aj randiť. Minulý týždeň sa nám ho totiž podarilo načapať v spoločnosti známej Slovenky. Na Bratislavských módnch dňoch robil garde 1. vicemiss Slovensko 2021 Sylvii Šulíkovej.

Nebolo to však len o tom, že by sa na akcii stretli, ale po prehliadke spoločne odišli aj domov. Navyše blondínku často vídať aj na nedeľných prenosoch Let's Dance a Vilém svoje sympatie k blondínke prejavuje aj pravidelnými "lajkami" na jej fotkách na Instagrame. Či je medzi nimi niečo viac, ako len kamarátstvo, sme sa opýtali aj priamo ich - na naše otázky však ani s odstupom niekoľkých dní nereagovali.

