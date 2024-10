ROZCHOD markizáckeho páriku: NEVERA... Pikantné video ako dôkaz!

(Zdroj: GettyImages)

Vilda Šír je známy tým, že sa okolo neho točia ženy. V minulosti bol pristihnutý na verejnosti s aktuálnou partnerkou Andreja Danka, misskou Sylviou Šulíkovou. Neskôr s ďalšou misskou, a to Viktóriou Podmanickou. Jeho bývalá partnera Laura si aktuálne hľadá lásku na obrazovkách, tak ako to robil v minulosti on. Pred tromi rokmi sa prihlásil do markizáckej šou Love Island, kde si do oka padol s krásnou Nikol.

Počas pobytu na vile to medzi nimi vyzerali nádejne, no potom, keď sa vrátili do reality, ich románik krachol. Známa Češka vtedy priznala, že jej Vilda zahýbal, a preto ich vzťah ukončila. „S Vildom sme sa rozišli, myslím, že nemusím hovoriť dôvod, pretože mnohí z vás vedia o čo ide, hlavne v Bratislave. Na Love Islande to bolo všetko veľmi krásne, ale práve tá posledná skúška je, keď prídete domov a dostanete do ruky mobil, ktorou sme úplne - alebo skôr Vilda - neprešiel,“ povedala na rovinu Nikol v minulosti. A teraz priblížila v podcaste Hodina pravdy ich rozchod viac.

„Vrátili sme sa v novembri a boli sme spolu do 15. marca," uviedla a pokračovala. „No, ja som to teda ešte nikomu nehovorila. Ja som hovorila, že to bol akoby podvod, ale chcete vidieť prečo? Ja chcem vidieť vaše reakcie," povedala kráska. Následne moderátorkám Adriane Brabencovej a Natálii Kočendovej ukázala kompromitujúce video. Zdá sa, že na videu je Vilém v pikantnej situácii s neznámym dievčaťom, a to v čase, keď bol vo vzťahu práve s influencerkou. Natálie aj Adriana sa po vzhliadnutí záberov tvárili úplne šokovane. Následne kráska šokovala ďalej. „Dal si to do blízkych priateľov na Instagrame a myslel si, že sa to ku mne nedostane," dodalaTreterová. Toto nie je údajne jediný dôkaz, ktorý Nikol proti tanečníkovi má.

(Zdroj: Instagram NT)