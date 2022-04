Od smrti Ivety Bartošovej (†48) uplynulo 8 rokov: Jej DVOJČA sa miestu tragédie VYHÝBA!

Blízki a fanúšikovia legendárnej českej speváčky Ivety Bartošovej si včera pripomenuli smutné výročie. Uplynulo presne 8 rokov, čo Česko a Slovensko obletela správa o jej tragickej smrti - 48-ročná hviezda ukončila svoj život skokom pod vlak v pražskej Uhříněvsi.

Jej sestra - jednovaječné dvojča Ivana sa odvtedy bola na mieste tragédie pozrieť iba raz. A už sa tam nikdy nemieni vrátiť. Priznala to pre český Blesk. „Len jeden jedinýkrát som sa odvážila zapáliť sviečku v sprievode svojej kamarátky na tých nešťastných koľajách,“ priznala Ivana. Odvtedy sa tomu miestu vyhýba.

„Radšej za Ivetu zapaľujem sviečky v rôznych kaplnkách, kostoloch a krásnych miestach na mojich cestách. Ako by bola Iveta so mnou,“ priznala Ivana, ktorá žije vo Švajčiarsku. Do Česka ale chodí so svojím manželom často. „Máme tu stále kde skloniť hlavu, rodinu a kopu priateľov,“ dodala Ivana.