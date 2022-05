Veľký strach mladej herečky: Prišla ponuka hrať Bartošovú a...

Ako sme na premiére minisérie Iveta zistili, Anna Fialová sa nezúčastnila žiadneho konkurzu. Tvorcovia ju oslovili priamo.

A zdá sa, že mladá herečka ani nepátrala po tom, prečo si vybrali práve ju. „Neviem, možno povrchná záležitosť je, že nejako spievam, ale to nie je úplne otázka na mňa. Tam si niečo sadlo a možno jedine to, že mi šlo o ten rešpekt k rodine a k Ivete samotnej, než nejakú túžbu si zahrať úlohu,” povedala nám Anna.

V prvom momente ale pociťovala veľký strach a nedôveru. Z čoho to pramenilo, sa dozviete vo VIDEU:

Možno by si mnohí pomysleli, že pre ňu bol veľkou výzvou spev, no z toho očividne strach teda nemala. Pred nejakým časom sa dokonca zúčastnila šou Tvoje tvář má známý hlas. „Bolo to iné, lebo Tvár je zábavný program a toto je celkom ťažký príbeh. Spevácky som našťastie mala výbornú koučku, ktorá nás veľmi všetkých podržala. Ale bola to súčasť tej roly, neberiem to, že by to bol nejaký krok navyše,” uviedla k svojmu spievaniu pre minisériu Iveta. Ale priznala, že prakticky celé natáčanie bolo pre ňu jednou veľkou výzvou.