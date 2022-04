HOROR na Veľkú noc u Miss Mendrejovej: EX jej UNIESOL DETI... Obrovské zúfalstvo, podala TRESTNÉ OZNÁMENIE!

O zúfalej situácii, v ktorej sa ocitla, misska v nedeľu večer informovala na sociálnej sieti Instagram. V tom čase svoje deti nevidela už celých 5 dní. Jej expartner ich vraj v stredu protiprávne vyzdvihol zo školy a ona sa k nim celé dni nevedela dopátrať. „Krásne Veľkonočné sviatky želám! Aj keď tieto sú pre mňa veľmi náročné, keďže môj bývalý partner mi v stredu poobede zo školy protiprávne uniesol deti a do dnešného dňa mi bráni stretnúť sa s nimi, od stredy neviem, kde sú a či sú v poriadku!“ napísala do príbehu na Instagrame Mendrejová.

Miss celú vec nahlásila aj polícii a na svojho expartnera podala trestné oznámenie. „Podala som na neho vo štvrtok trestné oznámenie, no bohužiaľ Polícia na Slovensku nepodnikla žiadne kroky na to, aby mi deti vrátila naspäť! Ich zrejme viac zaujíma vyberanie pokút za rýchlosť,“ rozčulovala sa. „Aké práva my ako matky máme v tomto štáte? Otec protiprávne unesie deti a my ako matky môžeme len čakať na to, čo sa bude diať, a či ich vráti v poriadku,“ posťažovala si s tým, že bola veľmi dlho ticho, najmä kvôli pokoju svojich detí, no viac nebude.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram D.M.

Po zverejnení tohto príspevku sa jej deti približne o hodinu objavili doma. „Asi tak... Deti sa mi konečne po 5 dňoch vrátili. Hodinu na to, ako som pridala predošlú story. Ďakujem za podporné správy. Vážim si to. Sila Instagramu je naozaj veľká. A neprestávam bojovať,“ napísala k fotke so svojou dcérkou. Týmto sa však celý incident neskončil a Denisa sa mu ešte chce venovať - minimálne na sociálnych sieťach.

Miss Universe SR 2009 Denisa Mendrejová takmer 9 rokov tvorila pár so synom veľkopodnikateľa a dlhoročného šéfa Slovnaftu Slavomárom Hatinom mladším. Dvojica má spolu dve dcérky - 9-ročnú Grétku a 6-ročnú Hannah.