Sexuálneho predátora z Mojmíroviec prepustili: Jeho obeťou bola aj speváčka Sima… Otvorená SPOVEĎ, obáva sa pomsty!

Prípadom manželov z Mojmíroviec, ktorí mali prostredníctvom svojej modelingovej agentúry sexuálne zneužívať maloleté dievčatá, sa polícia začala zaoberať v roku 2019. V tom čase bolo známych "iba" 9 obetí, medzi nimi aj slovenská speváčka a raperka Sima, ktorá musela sexuálne praktiky zvrhlého majiteľa agentúry znášať od svojich štrnástich rokov.

Po medializácii prípadu sa však začalo ozývať stále viac dievčat a doposiaľ nabralo odvahu prehovoriť až 25 z nich. O to väčším šokom pre ne bolo rozhodnutie Krajského súdu v Nitre. Peter R. totiž žiadal o prepustenie z väzby, čo mu Okresný súd v Nitre zamietol, ten Krajský mu však vyhovel a dnes je opäť na slobode. Niet preto divu, že dotknuté dievčatá ovládol strach.

„Mne píšu baby, že sa boja vyjsť na ulicu, že sa boja spávať. Ja len v jedno dúfam, že je to len nejaká chyba,“ vyjadrila sa raperka Sima. Sama sa trochu obáva toho, že by sa jej Peter R. mohol chcieť pomstiť. „Keď ma niekto odstrelí, tak aspoň vieš, koho máš hľadať. Lebo keď si ťa niekto nájde, tak ti 158-čka nepomôže. Ako keby tých 25 báb odrazu neexistovalo,“ vyjadrila sa speváčka v rozhovore.

Galéria fotiek (7) Zdroj: youtube.com

Ten s ňou práve v súvislosti s najnovším rozhodnutím súdu urobila Kristína Kövešová a Sima pri spomínaní na temnú minulosť viackrát nedokázala udržať slzy. „Spravila som si pekný mejkap, lebo ma čaká fotenie, tak nemôžem plakať. Hovorila som si ráno, že asi najťažší rozhovor ma dnes čaká, ale vedela som, že raz to príde a vedela som, že o tom chcem rozprávať a prišlo to teraz, keďže ho pustili, tak si myslím, že teraz je ten správny čas o tom rozprávať na rovinu,“ pokračovala Sima.

„Prvýkrát to začalo tak, že ma zavolali k nim domov, no a tam sa to stalo, opili ma,“ prekvapila Hegerová. V tom čase mala len 14 rokov. S modelingovou agentúrou začala spolupracovať ako speváčka, no neskôr už robila aj na kastingoch. „Samozrejme, ja som vtedy nevedela, že nie som jediná a že každé jedno dievča, ktoré som tam púšťala, mohlo byť ďalšia potenciálna obeť. Ja to nenávidím, si to vyčítam strašne. Takže to mi vtedy nenapadlo,“ povedala s plačom.

Sama sa spod pazúrov sexuálneho predátora nevedela vymaniť. „Bola som malá, viem, že som sa veľmi bála, hlavne, keď ti niekto ukáže zbraň a povie ti, že má kontakty na súdoch a na polícii a že čokoľvek spravíš, tak ti to nikto neuverí, lebo on si povie svoju verziu nejakú vymyslenú, tak o to viac ty ako obeť nevieš, na koho sa obrátiť,“ šokuje Sima.

Galéria fotiek (7) Zdroj: youtube.com

Toto trpela celé 3 roky, počas ktorých počúvala, že si za všetko môže sama. Vraj sa dokonca dostala do momentu, že premýšľala nad ukončením svojho života. „Ja som mala takú fázu, že mi bolo jedno, či budem žiť, dokonca som si povedala, že kebyže zomriem, aspoň by to skončilo. Ale potom som si uvedomila, že mám tu mamu, ľudí, ktorých mám rada,“ prekvapuje speváčka. Napokon zvažovala, že by ušla do zahraničia.

V tom čase ale stretla svojho aktuálneho priateľa a práve ten jej pomohol to všetko ukončiť. „Dva dni ma presviedčal, nech mu dám naňho číslo, bála som sa. Keď spolu volali, nebola som pri tom, ale v tom momente sa to skončilo,“ dodala Sima. Celú jej otvorenú a veľmi úprimnú spoveď si môžete pozrieť vo videu nižšie!