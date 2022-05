Zomrela populárna americká speváčka country: Preslávila sa po boku svojej dcéry

Juddovej kariéra trvala takmer tri desaťročia, počas ktorých získala s dcérou celkom päť cien Grammy za hity ako Why Not Me, Give A Little Love či Love Can Build A Bridge. V rokoch 1984 - 1991 vydali The Judds šesť štúdiových albumov a EP. Počas tohto obdobia kapela získalo duo aj deväť cien Združenia country hudby a sedem cien Akadémie country hudby. The Judds mali byť v nedeľu uvedení do Siene slávy country hudby a nedávno oznámili, že po prvýkrát po viac ako desaťročí vyrazia na spoločné turné.

Naomi Juddová sa narodila v štáte Kentucky a predtým, ako začala vystupovať so svojou dcérou, bola zdravotnou sestrou. V roku 1991 bola Juddovej diagnostikovaná hepatitída C. Juddovej mladšia dcéra Ashley je herečkou. Juddovej druhým manželom je Larry Strickland, ktorý je tiež spevákom a vystupoval aj s Elvisom Presleym.