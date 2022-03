Petra Polnišová ÚPLNE odkryla SÚKROMIE: Ukázala rodičov, bratov a... Aha, čo všetko na ňu frajer prezradil!

Ako to už v relácii Dana Dangla a Adely Vinczeovej býva zvykom, nebola núdza o zaujímavé a vtipné situácie, či momenty, ktoré celebritného hosťa neraz dojmú. Inak to nebolo ani pri Peti Polnišovej. Televízni diváci ale tentokrát mali možnosť vidieť aj to, ako vyzerajú ľudia jej srdcu najbližší.

VIDEO: Petra Polnišová v šou 2 na 1 ukázala svojich najbližších.

Pred kamerami o herečke hovorili napríklad jej rodičia Dagmar a Juraj. „Keď bola mladá, tak bola veľký živel,” prezradil pán Juraj, ktorý ale nie je jej biologickým otcom. S tým sa herečkina mama rozviedla, keď mala budúca umelkyňa 8 rokov. Pani Dagmar sa potom druhýkrát vydala a Petre k bratovi Mirovi pribudol nevlastný brat Braňo. Ako po čase vyšlo najavo, herečka má vďaka biologickému otcovi aj dve nevlastné sestry.

Galéria fotiek (14) Rodičia Petry Polnišovej.

Bratia Miro a Braňo o svojej slávnej sestre tiež čo-to prezradili. Napríklad, že milovala Annu zo Zeleného domu. „Nikdy som ti to nepovedal tak priamo, ale si skutočne vynikajúca herečka. Vždy, keď som bol na nejakom tvojom predstavení, tak ma to napĺňalo hrdosťou,” odkázal svojej slávnej sestre jeden z bratov.

Galéria fotiek (14) Bratia Petry Polnišovej.

Zaujímavé veci na Petru prezradil aj jej partner Juraj. Napríklad vyzradil, že keď sa jej týka nejaká choroba, alebo ju nejaké ochorenie zaujme, tak si dokáže z odborných článkov všetko naštudovať. „Čo sa mi na nej najviac páči, je to, že aj keď máme najťažšiu chvíľu a hádame sa, vždy to skončí srandou,” prezradil Juraj Brocko, s ktorým tvorí pár od roku 2017. Obaja sú rozvedení a z predošlých vzťahov majú dvoch potomkov.

Galéria fotiek (14) Partner Pety Polnišovej - Juraj.

