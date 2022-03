Markizácka moderátorka ÚPLNE NAHÁ: Túto FOTO so synčekom sa bála zverejniť!

Zorka Hejdová je v susedných Čechách obľúbenou rádiovou spíkerkou a mnohým divákom sa do pamäti vryla aj ako moderátorka speváckej šou SuperStar. Od apríla minulého roka však plní tú najkrajšiu rolu. Svojmu manželovi porodila synčeka, ktorému dali meno Nikolas.

Pri príležitosti MDŽ Zorka zverejnila status, v ktorom oslavovala práve to, že je matkou. Popisovala, čo pre ňu materstvo znamená a zverejnila aj pár krásnych záberov. Medzi nimi i taký, na ktorom pózuje akoby do pol pása vyzlečená a na hrudi s láskou drží svoje zlatíčko.

Ako blondínka neskôr priznala, spomínaná fotka je oveľa viac odvážnejšia. Pred objektívom totiž stála úplne nahá. „Hovorila som si, že je to asi príliš. Že to veľa ľudí neprehryzne,” vysvetlila dôvod svojho konania moderátorka. Krásne reakcie ľudí ju však napokon posmelili k tomu, aby zverejnila fotku nielen do polovice, ale úplne celú.

Spomínaná fotka vznikla v novembri minulého roka, keď mal Nikolas 7 mesiacov. Pri pohľade na Zorkine božské krivky to znie priam neuveriteľne. „Bohužiaľ, nemám žiadne konkrétne rady, tipy, triky. Za moje schudnutie môže moja bezmliečna diéta, ktorú musím striktne dodržiavať. V kombinácii s kojením išla váha veľmi rýchlo dolu. Je to možno až trošku nefér, pretože som sa o to nijako nepričinila. Ide to celkom samo,” uviedla v rozhovore pre zivotvcesku.cz moderátorka.