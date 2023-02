Moderátorka Love Islandu prežila PEKLO: Silné bolesti a... Okamžitý prevoz do nemocnice!

PRAHA - Moderátorka Love Island Zorka Hejdová (32) si v posledných dňoch prešla peklom. Jej zdravie ju totiž zradilo na plnej čiare. Bolesť ju sprevádzala celou cestou do nemocnice...

Moderátorka druhej série šou Love Island Zorka Hejdová sa popri pracovných povinnostiach venuje aj svojmu malému synčekovi. Samozrejme jej pomáha aj jej milovaný manžel, ktorý je pre ňu tá najväčšia opora aj v ťažších chvíľach. Presne takých, akou napríklad bola táto situácia.

Zorka si privstala k malému ako v každý iný bežný deň. No to, akú bolesť v istej chvíli prežila, si nepredstavovala ani v zlom sne. Blondínku totiž v piatok seklo v krížoch a odvtedy behala len po doktoroch. S niečím podobným sa už vo svojom živote stretla, ale tentokrát to bolo iné. Presnejšie, o niečo bolestivejšie...

„Hneď, ako som vstala, som vedela, že je to zlé. Ale hrdinsky som nechala Mirka ísť do práce, len aby som mu o pár minút neskôr v slzách zavolala, že musí ísť domov, že sa o Nikolaska nemôžem postarať. Že sa k nemu nemôžem ani zohnúť, nieto ho zdvihnúť a nosiť. Nikdy som nič také nezažila, hoci trpím boľavou krčnou chrbticou. Keď som sa pokúsila urobiť akýkoľvek pohyb, z očí mi vybehli slzy bolesti. Dokonca ma bolel aj samotný nádych. Bolo jasné, že to nezvládnem,“ priznala.

Tento víkend pre ňu nebol ľahký a hneď, ako sa zverila svojmu manželovi, okamžite ju odviezol na vyšetrenie. Samozrejme, čakáreň praskala vo švíkoch a Zorka si v tichosti prežívala peklo, až kým neprišla na rad. Po tom, ako dostala injekciu, mala prikázané týždeň odpočívať.

Ak by ani potom pekelné bolesti neprechádzali, na odporúčanie doktorky mala zájsť do nemocnice. Tak aj bolo. „Nasledujúce hodiny som strávila na centrálnom príjme v neurologickej ambulancii s infúziou v ruke,“ prezradila. No ale vyzerá to tak, že infúzia zabrala a Zorkino vyliečenie seknutia je na dobrej ceste.

„Neverila by som, že to môže tak veľmi bolieť. Nemohla som ani sedieť v aute. Každá malá zákruta, každá malá jama na ceste, cítila som všetko a len so zavretými očami som predýchavala bolesť. A čo je na tom všetkom najhoršie? Tá neschopnosť postarať sa o svoje dieťa. Keď kričí "mamii, mamiii" a chytí ťa a chce sa nosiť a ty jednoducho nemôžeš. Situácia je taká, že som už na tom tak o 70 % lepšie, ale stále v pokojovom režime,“ uzavrela.