Mirgovú Markíza odstrihla: Do Let's Dance zavolali inú speváčku... Dala im košom a postavila sa za Dominiku!

Na Dominiku sa jej fanúšikovia už dlho obracali s otázkami, prečo sa neobjavuje v markizáckych projektoch ako Superstar, Tvoja Tvár či Let's Dance. Keďže patrí medzi tie najpopulárnejšie osobnosti nášho hudobného priemyslu, jej účasť by určite prilákala aj mnohých divákov. Na najnovšie otázky od svojich sledovateľov na túto tému však Dominika zareagovala o čosi ostrejšie, než kedykoľvek predtým, čo spustilo hotovú lavínu. Do Let's Dance vraj veľmi túžila ísť a bolo to aj v štádiu riešenia, no napokon ju neobsadili. A to nie je všetko.

„Nikdy nič. Ani ahoj Dominika, chceme ťa obsadiť do šou ako účinkujúcu. Ahoj Dominika, 15 rokov robíš SuperStar pekné meno, makáš tu, drieš, poď, pozývame ťa ako hosťa odprezentovať aspoň tvoju tvorbu. Alebo si aspoň poď sadnúť do hľadiska ako hosť. Nikdy mi nebolo ponúknuté v rámci TV médií, myslím, niečo väčšie, ako sa v našej brandži hovorí - niečo pre tých áčkových,“ pokračovala rozčarovaná Dominika: „Poslušne som absolvovala všetky možné DOD-čka, eventy, afterpárty (tam ma médiá rady volali, lebo vedeli, že o mne bulvár vždy napíše),” rozpísala sa Dominika, ktorá svojimi slovami vyvolala slušný humbuk a neskôr ešte dodala, že hoci sa v niektorých projektoch objavila, vždy hrala len "druhé husle" v pozadí.

No a pritom podľa všetkého práve v Let's Dance po mladej sexi speváčke túžili. Akurát, že z nejakého dôvodu po Mirgovej opäť nesiahli a uprednostnili pred ňou inú. O pozvaní účinkovať v tanečnej šou najnovšie prehovorila Sima Hegerová. „Niekoľko týždňov dozadu som dostala ponuku účinkovať v Let's Dance,” priznala známa blondínka na svojom Instagrame.

Markízu však odmietla. „Už dlhodobo si žijem v takej svojej bublinke, v ktorej účasť v Let's Dance je v rozpore s mojím presvedčením o tom, že JA do takejto relácie nepatrím,” vysvetlila. „Nemyslím to nijako v zlom, len si myslím, že je u nás oveľa viac ľudí, ktorým by sa účasť v Let's Dance hodila a aj by si ju užili,” napísala Sima, ktorá svojimi slovami zjavne narážala práve na Dominiku, ktorá sa tancu venuje, no a sama priznala, že by sa tam veľmi rada blysla.

