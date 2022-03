Dobitá markizáčka vydesila fanúšikov: Zrazu len tma a... Skončila s MONOKLOM a ZLOMENÝM NOSOM!

BRATISLAVA - Pri pohľade na ňu mrazí! Martina Koniariková sa do povedomia verejnosti dostala v roku 2020 vďaka súťaži SuperStar, ktorej sa zúčastnila spolu s priateľom Giovannim Riccim. Dvojica sa naplno venuje hudbe, teší sa úspechom, veľkému množstvu práce, ale... Telo speváčke dalo jasne najavo, že by mala spomaliť. Vysoké tempo ju totiž stálo modriny na tvári a zlomený nos!

Len pred polrokom sme na Topkách informovali o hrozivom úraze Giovanniho. Spadol zo stoličky držiac v ruke pohár. Ten sa pri páde rozbil a on s dlaňou spadol na črepiny. „Rozrezal som si celú dlaň, museli mi zašívať nervy, šlachy, cievy, všetko, čo tam vlastne je a nemôžem hýbať s prstami,” prezradil mladý spevák.

No len čo sa on stihol dať zo zranenia dokopy, musí nepríjemné problémy riešiť aj jeho priateľka. Doplatila na vysoké pracovné tempo, ktoré v poslednom čase nasadila a nepočúvala vlastné telo. To sa jej vypomstilo. V jednom momente totiž nastala len tma a... Mladá speváčka sa prebrala s dobitou tvárou, no, čo je horšie, aj so zlomeným nosom.

Fotkou svojej dotlčenej tváre sa podelila na sociálnej sieti Instagram, kde aj priblížila, čo sa jej stalo. „Ak by ste chceli mejkap tutoriál na tento look, stačí zabudnúť jesť a piť na pár hodín. Vážne, dávajte si na seba pozor. Trochu som stratila pojem o čase, veľa práce, išla som bez prestávky a... Len som odpadla. Mám tak trochu zlomený nos, ale vraj sa to zahojí, tak mi držte palce,“ prezradila Mina.

Našťastie, modriny sú zo dňa na deň bledšie a aj nos sa pomaly hojí. Tak snáď bude pre Martinu táto skúsenosť varovným prstom, zvolní z tempa a najmä - do budúcna nebude zabúdať na jedlo a pitie. Prajeme skoré uzdravenie!

Galéria fotiek (6) Martina Koniariková a Giovanni Ricci sa zúčastnili SuperStar v roku 2020.

Zdroj: Instagram